▲徐乃麟（右）憶往事曾惹哭利菁，公開致歉對方盼原諒。（圖／記者陳雅蘭攝，2017.3.22）

徐乃麟22日錄《天天樂財神》，憶起過去錄影曾把利菁弄哭往事，說當時只是玩遊戲打腳底板，加上無意一句：「男兒有淚不輕彈」竟把她惹哭，兩人因此結仇，不過徐乃麟解釋，當時有口無心，不知道她反應如此大，若至今仍懷恨在心，則願意道歉：「利菁還在意的話我就道歉，當時只是腦筋快，嘴巴快不經意說了不恰當的話，對不起」，也表示願意邀對方來上新節目。

而利菁近日與羅霈穎的紅鞋事件再鬧上檯面，曾唱紅〈紅鞋女孩〉的徐乃麟無故被扯上關係，但他認為兩人不會和解：「我對羅霈穎瞭解，應該是不會」，說此事件再挑戰火，沒有任何意義。

▲徐乃麟（右三）22日錄製《天天樂財神》。（圖／記者陳雅蘭攝，2017.3.22）