林德福探視 郭泰源：贊成總教練任期制中央社 (2017-03-22 15:29)
（中央社記者林宏翰台北22日電）經典賽中華隊總教練郭泰源返台後因急性A型肝炎住院，20日出院，體育署長林德福21日晚間探視，郭泰源表示，贊成中華隊總教練採任期制。
林德福表示，感謝郭泰源在經典賽組訓及參賽過程的付出與辛勞，祝身體早日康復，也期望郭泰源繼續為台灣棒球打拚。
面對經典賽的結果，郭泰源強調「歡喜作，甘願受」，而且不後悔自己對於國家棒球隊的付出，也當面向林德福稱讚這次選手的努力與精神。
郭泰源表示，曾受國家隊栽培，國人應多肯定與鼓勵投入國家代表隊的選手與教練，相對地選手也要認知到穿上國家隊服裝的榮譽與責任，將國家隊的精神傳承下去。
郭泰源除了感謝林德福的關心，也談到「總教練任期制」話題。
郭泰源認為，優點在於權責相衡，總教練有充分的時間與資源來關心國內外選手，規劃組訓、參賽的計畫，在完全主導組訓賽的責任下，建立總教練任期制的機制。1060322
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