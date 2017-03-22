新浪科技訊 3月22日下午消息，移動智能視頻項目小魚易連今日宣布獲1.25億元人民幣B輪融資。本輪投資由真格基金與真成基金領投，創新工場、光速中國、成為資本跟投。

小魚易連方面表示，本輪融資主要用於銷售體系及網路的搭建、小魚易連品牌端的推廣，同時還將在已經領先的產品及技術領域加大研發投入。

小魚易連創立於2014年3月，基於自主研發的音視頻演算法、創新的智能硬體產品、運營級的SaaS服務的核心優勢，通過構建視頻雲平台，打造「雲端+終端+服務+業務」服務生態鏈，成為雲視頻通訊技術服務與解決方案提供商。創立之初即獲光速中國和創新工場的A輪投資，總融資超2億元。

此外，小魚易連方面還公佈了相關數據， 目前註冊用戶已超過130萬企業／個人級用戶，2016銷售額超過1億元，智能終端出貨量超過2萬台。已覆蓋94個國家，超過717個城市，全球呼叫總量超過1億次。

小魚易連方面還透露，接下來將全面推動中國企業級市場雲視頻通訊的普及應用，在提供視頻會議、遠程教育、遠程醫療、遠程金融及遠程政務等服務方面實現人務互聯，人和服務。(李根)