法制晚報訊（記者 黎史翔）國內共享單車發展迅速，但是放眼全球，共享單車在國外已經不是什麼新鮮事兒了。

荷蘭人最早開始嘗試共享自行車模式。1965年，荷蘭阿姆斯特丹的一群年輕人將一些塗成白色、沒有上鎖的自行車放在公共區域，供人們免費使用，被稱作「白色自行車計劃」。這次勇敢的嘗試普遍被認為是世界上最早的公共自行車系統起源。

現今，共享單車在全球遍地開花，但是發展得都不盡相同。法晚記者梳理髮現，在發展共享單車時，像美國、英國等國都面臨著盈利瓶頸，西雅圖共享單車項目更是因為太燒錢而半路夭折。

法國在發展初期甚至出現8成單車被損壞和盜竊的狀況，但如今其成功化解危機，年均利潤高達2000萬歐元（約合人民幣1.5億元）。

美國

因太燒錢 西雅圖共享單車本月終止

「西雅圖的共享單車太燒錢，已經宣告夭折。」今年1月13日，西雅圖市長艾德·穆雷宣布該市單車分享計劃（pronto bike share seattle）徹底做黃了。

據《西雅圖時報》報導，當天下午，西雅圖市政府正式宣布，Pronto自行車共享服務將於3月31日終止。市財政預算內擬用於該服務的300萬美元資金將被用於其他的自行車及行人安全工程。

這一從2014年10月開始的公共自行車項目包括500輛自行車，覆蓋大學區、國會山和市中心的50多個站點。報導稱，Pronto自行車共享服務的收入及推廣效果遠不及預期，西雅圖市政府於去年3月一度決定撥款140萬美元挽救這一項目，但是最終未能成行。財政上得不到政府的支持，再加上該項目的年費會員僅有1800人，使得項目無法順利擴張。

報導稱，去年公佈的數據顯示，西雅圖的斜坡道路可能是導致Pronto自行車共享服務普及程度不高的一大因素。騎車下坡的共享自行車用戶多過騎車上坡的用戶，以至於Pronto的穿梭車經常要將自行車從高度較低的停放點運送至高度較高的停放點。

紐約每年虧損數百萬美元

不僅在西雅圖，2013年高調登場的紐約市公共自行車共享計劃Citibike的境況也好不到哪去。Citibike是一個政府和私企合作的項目，曾得到花旗集團4100萬美元讚助費，萬事達卡也出資650萬美元用以支持。在初期，Citibike也曾有過短暫的輝煌，會員人數在短短數月內暴增到驚人的10萬。

但是，在日常運營過程中，Citibike地圖上的車輛數據被指經常不準確，且車輛歸還上鎖后也無法將實時定位回傳給系統，因而無法解鎖給新的使用者。「想用車的時候空無一車，要停車的時候找不到停車樁。」在用戶體驗不佳的情況下，很多年費用戶因而拒絕續費，經營狀況每況愈下。

相比年費用戶，Citibike更期待短期用戶付費為其提供現金流，因為這樣他們能賺取的收益更多。但是，這些用戶並未像官方期待的那樣去使用自行車，短期用戶數量不增反降。

此外，Citibike的停車樁規劃也不是很合理，經常出現高需求地區以及高峰時間找不到自行車的狀況，無法滿足更多人的需求。據公開資料顯示，運營這麼多年的Citibike目前依然處於虧損狀態，每年虧損估計在數百萬美元左右。

此外，政府的市場准入門檻也阻礙了美國當地的共享單車發展。據報導，隨著單車數量和運營商的增加，如舊金山等地開始擔心城市交通管理的問題。

與中國國內市場先投放后政府介入管理不同，在美國，如果涉及到單車項目，需要先和政府溝通，獲得許可后才可落地。據了解，舊金山最近剛通過了一項新規定：任何無樁共享單車在當地投放前必須獲得政府許可證明，否則車輛將會被回收。

歐洲

丹麥經營了17年 最終難以為繼

作為公共自行車系統的發源地，歐洲的很多城市的公共自行車租賃卻並未持續盈利。

比如在西班牙的巴塞羅那，誕生於2007年的Bicing公共自行車系統由市政府每年給運營商一定數量的資金，用於項目啟動、運營和維護。然而，通過卡車進行自行車調配運輸的Bicing系統存在嚴重的車輛分配不均問題，目前該項目正經歷著每年高達1200萬美元的赤字。

與Bicing同屬難兄難弟的還有倫敦公共自行車系統。2010年，倫敦市長利文斯通在倫敦街頭推出自行車出租服務，即倫敦巴克萊自行車計劃。不過，該自行車項目高達90歐元的年費令市民望而卻步。於是在項目開啟僅僅兩年之後，這一藍色自行車項目非但沒能一如預期成為繼紅色巴士和黑色計程車之後的倫敦城市符號，反而出現高達2100萬美元的虧損。

在英國留學的姚佳星接受法晚記者採訪時表示，自己在英國街上並沒有見過巴克萊的自行車，現在取而代之的是桑坦德銀行的共享單車。由於英國設有很多停放點，可以看到很多共享單車都停到這些位置。但是姚佳星告訴記者，在英國騎單車需要「全套裝備」，也就是需要佩戴頭盔護腕護膝，如果不佩戴的話就會被罰款。

按規定，騎車上路必須有全套裝備。事實卻是，很多騎車人有自己的單車和裝備，不會使用路邊的共享單車。與此同時，行人如果想代步用一下，由於沒有裝備，也沒法使用。因此，這一共享單車用的人不是很多。

在有著「自行車王國」之稱的荷蘭，共享單車之路也走得並不順暢。

據《歐洲時報》報導稱，荷蘭曾經有一個「白色自行車」計劃。按照他們當時的理念，人們可以將自行車丟在阿姆斯特丹的任何一個角落，任何人都有權使用。不過這個計劃失敗了，因為幾乎所有的自行車都在短時間內丟失或者遭到破壞，因為違約成本幾乎為零。

此外，丹麥首都哥本哈根自1995年開始在市中心區域設置免費自行車服務。用車人只需支付一枚丹麥克朗硬幣作為押金便可免費使用，還車時押金自動退還。丹麥哥本哈根有一種獨立的自行車專行道，路面鋪有藍色塑膠，人們在騎行時沒有機動車和紅綠燈的干擾。

但是，在資本的不斷裹挾下，丹麥的共享單車領域的戰爭愈演愈烈。各商家帶著自己的核心競爭力入局，經過在自家地盤上的開拓發展，產品不斷更迭，商家都漸漸遇上了盈利的瓶頸。這免費自行車模式在2012年也出現了問題。

由於缺少財力支持，這項已超過17年的服務在2012年被停止。

法國

單車項目每年利潤達2000萬歐元

與眾不同的是，法國成了世界上首個成功推行公共自行車租賃項目的國家。

法國最為著名的公共自行車案例還應數誕生於2007年的巴黎公共自行車租賃系統Velib。發展至今，Velib已成為除中國之外最大的自助式公共自行車租賃系統。憑藉著每年1.3億次的使用率佔據全球最高紀錄，Velib目前已吸引22.4萬名會員，即在巴黎騎自行車的人中，三個人里就有一人騎的是Velib自行車。

Velib成功的秘訣之一就是便宜。在巴黎的華人小五告訴法晚記者：「Velib挺好用，挺方便。」無論是巴黎市民還是旅居者，只需支付29歐元的年租金（相當於在巴黎搭乘20次地鐵的費用，約合人民幣216元），便能夠享受無限次的使用。如果是本地人，還可以用自己的公交卡免費使用。每次前半個小時免費，超出后收費，但是價格來說比較便宜，用一天下來大概只有幾歐元。

小五還告訴法晚記者，如果要使用Velib每次需要在固定的站點取車、還車。雖然站點比較多，但是大部分都集中在地鐵站，或者景點邊上。這可能是其不方便的地方。此外，Velib車身的自重較重，可能騎起來會有些費勁。

據悉，作為法國唯一一個為城市賺取穩定凈收益的公共交通項目，Velib年均利潤高達2000萬歐元（約合人民幣1.5億元）。這與資本及政府的配合是分不開的——通過與全球最大的戶外廣告公司德高廣告公司合作，Velib獲得了用於建設和管理整個公共自行車系統十年的費用，用於交換的則是巴黎50%戶外廣告牌的獨家使用權。

年費僅為倫敦1/3遊客也能租用

在Velib最初投放的1萬輛公共自行車中，80%被毀壞或偷竊，它們中的許多被丟棄到塞納河中，甚至被走私至海外。業內人士分析認為，故意破壞公共自行車的行為應與社會不公等管治問題相聯繫——被視為中產階級統治特權產物的Velib成了巴黎底層人民的泄憤工具。

針對這一問題，Velib棋高一著：一方面，巴黎市政府與運營商達成協議，每年支出400萬歐元用於更新及維修損壞的自行車；另一方面，德高公司對系統進行降價，讓更多藍領階層對系統有歸屬感。可以看到，Velib的會員年費幾乎是全球所有大型城市當中最低的。相較於紐約的95歐元、倫敦的90歐元及巴塞羅那的48歐元，Velib 29歐元的年費滿足了藍領階層的租車起點。此外，Velib還通過贈送免費使用時間的方式，鼓勵人們將自行車歸還至指定的地點。

Velib低廉的價格部分解釋了為何該系統擁有如此高的市場滲透率，然而它的財務可持續顯然得益於巴黎市與德高廣告公司的公私合營這一創舉。與此同時，不同於現有一些公共自行車項目僅對當地居民開放，Velib很好地利用了旅遊業的優勢，面向每年來自全球的4400萬名到訪遊客開放租賃服務。

此外，巴黎市政府為了促進公共自行車的發展，取消了巴黎市區4000個停車位用以建立1451個公共自行車站點。為防止小汽車停在非機動車道上，巴黎大部分街道均設有護柱。

本版文/記者 黎史翔