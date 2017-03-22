【手機中國 新聞】今日下午，高通將在北京舉行「強者·愈強」驍龍835移動平台亞洲首秀活動。我們知道去年驍龍820處理器一騎絕塵，被眾多廠商旗艦爭相採用，現在這款性能配置更強悍的驍龍835處理器將開啟新的篇章，據稱四海八荒的媒體和分析師們都已聞訊趕來，想一睹這款超強晶元的真容。

驍龍835今日亞洲首秀

驍龍835今日亞洲首秀

儘管上月索尼超強旗艦Xperia XZ Premium率先用上了這款旗艦芯，不過全球驍龍835首發上市的產品卻將是三星S8和S8+雙機，這也是業內不爭的事實，因為索尼XZ Premium要到6月才會上市。那麼國內品牌誰會率先用上驍龍835呢？

小米暗示將國內首發驍龍835

小米暗示將國內首發驍龍835

剛剛小米官微@小米手機轉發了高通話題為「驍龍835強者·愈強」微博，並表示：「I COME, I SEE, I CONQUER」，翻譯出來就是「我來了，我看到，我征服」，這顯然暗示下月即將發佈的小米6將是國內品牌中首發搭載驍龍835的新品。

驍龍835今日在亞洲隆重首秀，三星S8和小米6這兩款旗艦爆品正蓄勢待發，你會更期待誰呢？