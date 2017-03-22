美國職籃NBA，布魯克林籃網的林書豪缺席對底特律活塞的比賽，不過籃網以98比96險勝活塞。邁阿密熱火又以112比97輕取鳳凰城太陽，熱火贏球而活塞輸球，活塞落後了東區第八的熱火一場勝差，太陽則吞下五連敗。



（陳楷報導）



林書豪缺席，由丁維迪先發控球，第一節活塞猛攻31分，但之後第二節跟第三節加起來只得了34分，籃網第四節開打取得11分領先，打到剩下四分鐘還有八分保險，但活塞的史密斯第四節獨得12分，13比5的攻勢最後兩秒哈里斯補進追成96比96平手，籃網叫暫停以後羅培茲接球往底線翻身跳投兩分氣走活塞。羅培茲全場29分七籃板，拉佛特15分，丁維迪十分八籃板，新簽下的替補控球古德溫也有十分五個籃板。活塞哈里斯24分，卓蒙德13分17籃板，寇德維爾波普19分，替補史密斯16分七籃板。



熱火七名球員得分兩位數，懷特海德割傷了右手第四節提前退場還是得到23分14籃板，本季一共936個籃板打破了塞卡利保持的熱火隊史單季籃板紀錄。替補強森17分六籃板五抄截四助攻，德拉格奇16分，里查森14分。太陽只有八個人可以打，克里斯24分七籃板，亞歷斯蘭12分11籃板四阻攻，布克11分七次失誤。



