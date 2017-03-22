經典賽日本敗 總教練：美國投手球難打中央社 (2017-03-22 15:05)
（中央社記者曹宇帆洛杉磯21日專電）世界棒球經典賽4強第2戰，鏖戰9局最後地主美國2比1險勝亞洲棒球強權日本隊，日本隊總教練小久保裕紀說，受制於美國投手的指叉球，球員打不到球心，真的是很棘手。
這場比賽雙方比分都不高是典型投手戰，雖然日本菊池涼介6局下陽春全壘打追平比數，但8局下三壘手松田宣浩沒處理好美國打者瓊斯（Adam Jones）擊出的內野滾地，克勞福（Brandon Crawford）奔回本壘，比分超前至終場。
小久保裕紀在賽後記者會表示，日本隊向來訓練有素，必死的內野滾地球卻處理不當很反常，他說，日本隊預賽至複賽6戰全勝，由此而論，確實不可思議，即使今天下雨，但這是雙方都共同面對的情況。
不過他仍力挺子弟兵並表示，雖然失誤以致輸掉比賽，但不會因此責怪球員。
他也談到今天日本隊打擊沒發揮，並指出日本球員有天賦，然而他們打不到球心，真的很棘手；而指叉球，日本隊練習時沒針對這種下沉球路而難適應它，本屆賽事日本隊擊出不少全壘打，但以今晚表現，可能高估球員了。
至於是否願意繼續帶領日本隊，小久保裕紀表示，自從2013年帶領日本隊至今，他的合約已經走完，他相信跟著他奮鬥的球員已經竭盡所能且不屈不撓，就算今晚輸了，仍謝謝他們的努力。1060322
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