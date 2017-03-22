NBA／「表弟」打出轉戰鵜鶘代表作 率隊逆轉勝灰熊NOWnews今日新聞 (2017-03-22 15:17)
「表弟」DeMarcus Cousins在22出戰灰熊的比賽中繳出轉戰鵜鶘至今的代表作，全場狂砍41分17籃板，率鵜鶘以95比82擊敗灰熊。
「這感覺像是終於推倒了擋在我面前的高牆、破繭而出。」Cousins賽後表示：「自從我來到這裡之後，大家總是要我保持侵略性、做自己，我想我今晚有達到這樣的表現。」
Cousins在明星賽後自國王轉戰鵜鶘，不過到了新環境之後反而有些綁手綁腳，此役賽前為鵜鶘效力11場比賽，平均攻下20.2分，和本季在國王時期的27.8分相差不少，此役總算打出來到鵜鶘的代表作。
Cousins此役還投進平生涯最高的5記三分球，在內線一次強悍的進算加罰後，全場歡聲雷動，不斷高呼Cousins的綽號「Boogie」，讓他相當開心：「我喜歡這種被大家擁抱的感覺，這感覺非常棒！」
在Cousins的發揮之下，鵜鶘在第三節打出32比13攻勢，一口氣逆轉上半場落後7分的劣勢，就此贏下比賽。
「一眉」Anthony Davis為鵜鶘攻下19分、13籃板，是鵜鶘陣中除了Cousins之外表現最亮眼的球員，主控Jrue Holiday則是有11分進帳。
灰熊以主控Mike Conley攻下16分最高，Marc Gasol則是攻下10分、8籃板、4助攻，灰熊此役命中率不甚理想，僅有40.5％，即便打出強悍防守讓鵜鶘命中率連4成都不到，但依舊不敵Cousins個人猛獸般的表現，中止球隊近日的4連勝。
灰熊輸球後戰績為40勝31敗，持續穩坐西區第7，鵜鶘贏球後則是以30勝41敗暫居西區第11，距離西區老8的金塊有3.5場勝差，雖非完全沒有季後賽希望，但可說是相當困難。
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