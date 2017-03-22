







bnt新聞訊 果不愧是太妍！人們最近這樣感慨。太妍的首張個人正規專輯「My Voice」不但在韓國各大音樂網站的實時音樂榜單上名列第一，甚至還出現了專輯歌曲名列第一到第十的壯景。





從2007年少女時代出道如今已經是第十年的太妍依舊人氣高漲，究竟她有什麽樣的魅力呢？





★天籟歌聲





提到太妍的魅力，第一個肯定是她非凡的演唱實力，這也是她能連續10年始終“屹立不倒”的主要原因。在少女時代中她是一名出色的主唱，獨自演唱更是光芒四射。在高音與低音中輕松流轉的清澈溫柔嗓音感動了無數人。





實際上，太妍曾有過不少OST的solo曲，比如「如果」、「聽得見嗎」等，每首都膾炙人口。之後正式開啟個人活動，「I」、「Why」等不同以往風格的歌曲大獲成功，特有的感性嗓音將歌曲的情感演繹得淋漓盡致。正是這種能將不同風格完美駕馭的實力讓她穩坐韓國偶像頂級主唱的位置。





★所有妝容完美演繹





太妍不論什麽妝容都能完美演繹，從Blingbling的派對妝容到素顏妝，都能做到恰到好處，甚至很多美妝博主都紛紛挑戰太妍的遮瑕妝。





最近發售的「Fine」MV中，她展現了不修邊幅以及華麗麗的多面，備受矚目。而太妍「Fine」妝容打造法及遮瑕妝容視頻已經點燃網絡。





★透明的皮膚







太妍對妝容的詮釋能力離不開透明肌膚的助力，一張嬌小、白皙的面龐不知羨煞了多少人。





太妍曾在節目中公開過自己管理皮膚的秘訣，即洗完臉後，在水還沒全幹的狀態下，塗抹爽膚水，然後再使用能調節水油平衡的補水面霜，打造皮膚保護膜。





另外，眾所周知，像太妍一樣的韓流明星都會接受皮膚管理。態與纖（TAEWASUNRE）美容院的鎏裴院長就曾親自為她做過管理，秀英、李敏鎬、金宇彬等眾多韓流明星也都是訪客。





鎏裴院長利用能量奇石的耳穴療法十分有名。按壓穴位，不但能夠減輕浮腫，還能一次性解決血液循環等各種皮膚苦惱。另外，她親自開發的態與纖童顏塑型噴霧（TAEWASUNRE-DESIGN MIST）采用天然原料，有效緩解浮腫，是一款越噴越美麗的噴霧。





Editor’s pick





01 芭妮蘭夢幻婚禮睡眠精華霜（banilaco white wedding dream cream）

02 態與纖童顏塑型噴霧（TAEWASUNRE-DESIGN MIST）

03 態與纖能量奇石





吳銀善 許傑/文 TAEWASUN 態與纖，banila co. 芭妮蘭，太妍「Fine」MV截圖，bnt新聞DB/圖

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