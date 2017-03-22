



bnt新聞訊 韓國演員朴敏英、李陣郁、晉久有望出演KBS電視臺新劇「七日的新娘」。







22日，KBS方面表示“電視劇「七日的新娘」確定作為水木劇「推理的女王」的後續作播出”，“朴敏英、李陣郁、晉久目前正在就是否出演進行商議中”。據悉，朴敏英、李陣郁、晉久分別有望在劇中飾演端敬王後、晉城大君、燕山君，令人期待。





另外，「七日的新娘」講述了在位只有七日便被廢黜的端敬王後慎氏與中宗李懌之間的生存浪漫故事，以廢黜的立場來講述暴君燕山君歷史上被壓抑的愛情故事，由「鄰家律師趙德浩」的李政燮導演執導。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

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