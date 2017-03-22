







bnt新聞訊 春風款款無比愜意，但隨之而來的微塵卻讓人發愁。其實也不用過度擔心，只要做好清潔，去除毛孔里的廢物及微塵，就能讓肌膚重回健康狀態。下面，我們就來一睹韓國演藝界代表美肌明星們獨特的清潔秘法吧。





高賢貞





高賢貞是演藝界著名的皮膚美人，說是嬰兒肌毫不誇張，即使素顏也無懈可擊。





高賢貞因為傲人的美麗素顏，曾使她的絨毛潔面法受到巨大關註。所謂絨毛潔面的具體方法就是用溫水洗臉5分鐘，使用洗面奶揉出豐富泡沫，像撫摸嬰兒肌膚一樣輕輕揉搓每個角落。依次清潔額頭、耳朵、下巴，逆絨毛方向揉搓是該方法的特征。





金泰希





結婚之後依然一日美過一日的金泰希最近在馬來西亞的一張照片引來了熱烈討論，照片中不變的女神美貌讓海外粉絲都紛紛驚嘆。





金泰希屬於十分在意皮膚的類型，盡管如此，她的選擇是清水潔面。用力揉搓的錯誤的潔面方法會導致皮膚松弛，強烈刺激皮膚。金泰希的清水潔面法就是盡可能不用手碰觸，而是像潑水一樣將水潑在臉上清潔。但如果畫了濃妝，則務必要先用卸妝油卸掉妝容。





朴秀真





韓流巨星裴勇俊的妻子、最近生完寶寶之後以奪目美貌回歸公眾視野的朴秀真纖瘦的身材與泛著瑩瑩亮澤的肌膚令人感嘆。





有著無瑕肌膚的朴秀真一直堅持著能清潔至毛孔的三重潔面法。洗臉前用卸妝膏進行第一輪潔面，之後用泡沫豐富的洗面奶認真清潔，手指盡量不用力。最後用肥皂泡沫收尾。





Point





美肌明星們的潔面方法固然不錯，但是選擇適合自己的產品也十分重要。另外，結束清潔之後，將爽膚水倒在化妝棉上，沿著肌膚紋理擦拭，能夠去除化妝殘留，整頓肌膚紋理，然後再進行全面的護理即可。





Editor’s pick





01. 芭比波朗清潤舒盈潔膚油（BOBBI BROWN SOOTHING CLEANSING OIL）是一款有著出眾的鎮靜、保濕效果的卸妝油。





02. CELLTRION CELLCURE Bio Clear Bubble Cleansing Foam是一款泡沫洗面奶，細密的泡沫能夠洗掉老廢物，十分舒爽。





03. 葉美朗特別蝦青素精華液（Yeblang Special A Star Essence）保濕成分能夠即刻在皮膚上形成水分保護膜，締造瑩潤肌膚。





04. KOY Attune O'ASSIS Cream天然成分能夠鎮靜肌膚，令肌膚倍感舒適。





金曉真 許傑/文 HWAJIN 和辰化妝品，Yeblang 葉美朗，BOBBI BROWN 芭比波朗，CELLTRION CELLCURE，KOY，bnt新聞DB/圖

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