消費者訴京東索賠10倍 因進口嬰兒食品含量不合規北京新浪網 (2017-03-22 15:04)
新浪科技訊 3月22日下午消息，鄭女士稱在京東商城購買的進口嬰兒食品存在質量問題，故將京東商城訴至法院，要求京東商城退還貨款並支付賠償金共計5000餘元。日前，海淀法院受理了此案。
鄭女士訴稱，其在京東自營購買了10盒喜寶（HIPP）益生菌水果牛奶米粉，收貨后發現上述產品沒有中文標識和標籤，京東商城上也沒有相關成分含量的介紹。鄭女士遂委託國家食品安全監督檢測中心對上述產品成分進行了檢測，其發現米粉中鐵含量和鋅含量都不符合該類產品的食品安全國家標準，故其起訴要求京東商場退還貨款並進行十倍賠償。
目前，此案正在進一步審理中。
[法官提醒]：
現如今隨著海外物流的飛速發展，不少年輕的家人們會選擇海淘、海外代購或電商全球購的方式購買國外的嬰幼兒產品。海外嬰幼兒產品是否就健康、安全？產品質量是否符合我國食品安全國家標準？這應該是廣大消費者首要考慮的問題。所謂防範於未然，對於消費者來說，首先，應選擇正規的銷售商、銷售渠道購買進口商品；其次，應選擇有中文標籤且系經我國進出口管理部門質量檢驗檢疫合格的產品；最後，若發現所購商品確實存在質量問題，也應主動舉證，積極維權。
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