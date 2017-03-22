松下ELUGA PURE發佈：5.5英寸/入門機北京新浪網 (2017-03-22 14:49)
【手機中國 新聞】近兩年鮮有聽到松下手機的聲音，最近這家日系品牌在台灣發佈了一款平價入門機——ELUGA PURE。該設備採用5.5英寸720p屏幕，搭載聯發科MT6737四核處理器，內置2GB RAM+16GB ROM存儲組合，後置1300萬像素攝像頭，配備2900mAh電池，售價為4990新台幣，約合人民幣1127元。
松下ELUGA PURE發佈
松下此前曾在台灣推出過3G摺疊手機VS-100，以及5英寸安卓機ELUGA U2。目前，這款松下ELUGA PURE已在台灣官網開啟預訂，3月27日上市開賣，當前僅有鈦晶灰可選。
松下ELUGA PURE發佈
松下ELUGA PURE後置1300萬像素攝像頭，前置800萬自拍鏡頭，前後相機都配備閃光燈，而且採用BSI鏡頭。此外，該機還運行Android 6.0系統，搭載松下智能家電App，可遠程控制家電，支持雙擊屏幕喚醒或進入睡眠狀態，支持4G，但不支持雙卡雙待。
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