小米6/6Plus配置曝光 國內首發驍龍835北京新浪網 (2017-03-22 14:49)
【手機中國 新聞】昨天微博上曝光了據說是小米手機6的保護殼，隨後一張被馬賽克包裹的真機諜照也曝光了。今天我們終於得到了小米6的配置信息，一起來了解下吧！
小米6
據爆料稱，小米6和6 Plus將會配備5.15英寸/5.7英寸的屏幕，搭載高通驍龍835處理器，擁有4GB RAM，高配或為6GB RAM，小米6將會是32GB存儲起步，小米6 Plus則是64GB ROM起,小米6 Plus將會採用雙攝像頭。小米6將會運行基於安卓7.0開發的MIUI 8.3系統，售價或將為1999元和2499元起，將於四月發佈。這樣配置發燒的小米，你有沒有愛上它呢？
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