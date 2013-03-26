新浪科技訊 3月22日下午消息，百度首席科學家吳恩達今日宣布離職百度，百度官方微博與微信同時發聲明，表示雖有遺憾，更多的卻是感謝和祝福，也祝願他未來一切順利。這與百度之前管理層離職多因涉案被通報形成對比。

自去年以來，百度管理層震蕩不斷。3月17日，百度發佈內部郵件，將百度高級副總裁、百度搜索公司總裁向海龍調整至兼任百度糯米總經理。原百度公司副總裁、百度糯米總經理曾良因違反公司職業道德規範，構成嚴重違紀，被百度辭退處理。

而在2016年，百度更是連續通報幾起重大反腐案件。2016年11月，百度內部重磅通報：副總裁、E-staff成員李明遠被舉報涉及私下經濟往來，被批准引咎辭職。

2016年4月底，百度副總裁、有「百度推廣之父」的王湛被內部通報，並處以開除，原因是違法職業道德、損害公司利益。

2016年9月，百度通報了17起內部嚴重違紀案，其中最輕者被開除，嚴重者已經被移交司法機關並追究刑事責任。

當然，在管理層不斷有人離開的同時，百度也引入陸奇等優秀人才。今年1月17日百度宣布，任命陸奇為百度集團總裁和首席運營官（COO），負責產品、技術、銷售、營銷運營。3月1日，百度通過內部郵件宣布，成立智能駕駛事業群組（IDG），由陸奇兼任總經理。

吳恩達簡歷（新浪科技整理）：

吳恩達（1976-，英文名：Andrew Ng），華裔美國人，是斯坦福大學計算機科學系和電子工程系副教授，人工智慧實驗室主任。

吳恩達是人工智慧和機器學習領域國際上最權威的學者之一。吳恩達也是在線教育平台Coursera的聯合創始人（with Daphne Koller）。

2010年，時任斯坦福大學教授的吳恩達加入谷歌開發團隊XLab——這個團隊已先後為谷歌開發無人駕駛汽車和谷歌眼鏡兩個知名項目。

吳恩達與谷歌頂級工程師開始合作建立全球最大的「神經網路」，這個神經網路能以與人類大腦學習新事物相同的方式來學習現實生活。谷歌將這個項目命名為「谷歌大腦」。

吳恩達最知名的是「機器識貓」事件。當時其所開發的人工神經網路通過觀看一周YouTube視頻，自主學會識別哪些是關於貓的視頻。這個案例為人工智慧領域翻開嶄新一頁。吳恩達表示，未來將會在谷歌無人駕駛汽車上使用該項技術，來識別車前面的動物或者小孩，從而及時躲避。

2013年，吳恩達入選《時代》雜誌年度全球最有影響力100人，成為16位科技界代表之一。

2014年5月16日，吳恩達加入百度，擔任百度公司首席科學家，負責百度研究院的領導工作，擔綱Baidu Brain計劃。

吳恩達加入百度消息宣布后，知名雜誌《麻省理工技術評論》表示：「百度將領導一個創新的軟體技術時代，更加了解世界。」

2015年6月，百度IDL研究院創始院長余凱離職創業后，吳恩達肩負起IDL領導工作，並在矽谷負責百度人工智慧團隊招募和研究。

在接受新浪科技採訪時，吳恩達表示其領導下的百度AI體系將圍繞：無人車、NLP（自然語言理解及處理）和圖像識別等進行發展。吳恩達還透露，百度在矽谷組建了超過100人規模的技術團隊。

在吳恩達領導下，百度NLP技術在2016年入圍《麻省理工技術評論》「十大突破性技術」，並在2017年因人臉識別再度入圍《麻省理工技術評論》「十大突破性技術」，成為唯一一家連續兩次獲此榮譽的中國公司。

吳恩達還推動了百度人工智慧技術的開放平台戰略，他還親自為百度深度學習開放平台命名「PaddlePaddle」，吳恩達說「Paddle」兩次更好聽也更容易被記住。

以下為百度官方微博聲明：

@百度：Andrew加入百度是因為我們對人工智慧的未來有著共同美好的追求，即使今天分別，但百川歸海，我們仍有著一致的目標，那就是推動人工智慧技術的發展，讓未來生活更加美好。雖有遺憾，更多的卻是感謝和祝福！祝願Andrew未來取得更大成就，一切順利！

以下為百度官方微信號原文：

也許大家已經知道了，我們的首席科學家吳恩達（Andrew Ng）將離開公司，回到美國專注於自己喜歡且擅長的新領域孵化和探索。我們衷心感謝Andrew這些年為百度人工智慧發展作出的卓越貢獻，也祝願他未來一切順利，更加美好！

Andrew 在百度

2013/03/26 應邀來百度講課，這是我們第一次結緣。

2014/05/17 正式入職，成為首席科學家。

2014/09/03 第一次用中文進行了演講，在當年的百度世界大會上。

2017/01/07 第一次上國內電視節目，參與《最強大腦》第四季第一期的錄製。當時他的中文已經很流利了。

2017/01/20 第一次坐北京地鐵感受這座城市。

從最初加入百度中文說的並不太好，到在2016年百度世界大會上流利地用普通話演講，再到第一次乘坐北京地鐵感受這座城市， Andrew在這兒留下了太多讓大家印象深刻的瞬間。我們把這些美好做成了視頻：

Andrew加入百度，是因為他和百度對人工智慧的未來有著共同美好的追求。從2013年百度成立IDL（深度學習研究院），到2014年Andrew加入百度，再到過去兩年在人工智慧方面超過200億的投入，以及剛剛揭牌成立的百度深度學習技術及應用國家工程實驗室，都說明了人工智慧從前是，現在是，未來仍是百度核心業務中的核心。

即使今天分別，但百川歸海，我們仍有著一致的目標，那就是推動人工智慧技術的發展，讓未來生活更加美好。Andrew，在這條通往未來的征途上，有幸與你同行過，這是我們的榮幸。

Auld Lang Syne。

最後，送上Andrew離職信的結尾與我們共勉：