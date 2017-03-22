導語：彭博社近日撰文稱，為了提振服務營收，並挽留更多用戶留在該公司的生態系統內，蘋果終於決定嚮應用開發者出讓部分控制權。

以下為文章全文：

自從10年前發佈以來，蘋果App Store已經幫助無數軟體開發者成為百萬富翁。但與這家控制欲旺盛的公司合作卻往往令人頗為困惑。他們拒絕應用時不會給出太多解釋，而且很少共享用戶數據，導致開發者難以改進產品。

但蘋果似乎難以繼續保持這種高傲的姿態。隨著iPhone、iPad和Mac銷量放緩，該公司的服務業務也面臨更大的創收壓力，這已經成為該公司的一大亮點。蘋果需要確保下一代應用——尤其是那些提供日常服務的應用——仍以iOS為主，而不要轉投競爭對手Android。

蘋果最近幾個月對開發者做出了很多讓步。該公司推出了分析工具，幫助他們分析應用的使用和創收方式，還加快了新應用的審批速度，同時把很多App Store的交易分成降低一半，甚至簡化了開發者出售訂閱服務的流程。

服務業務對蘋果的重要性與日俱增，該業務去年的營收增長22%，達到240億美元。據資深蘋果分析師基尼·蒙斯特（Gene Munster）估計，其中最引人注目的是App Store，該業務營收增長40%，達到86億美元，而Apple Music訂閱服務營收也在推出后的第一個完整年度內增至16億美元。

蘋果CEO蒂姆·庫克（Tim Cook）反覆在季報電話會議上稱讚服務業務。「我們預計其營收將在今年達到『財富100強』公司的規模。」他今年1月說，他預計這項包含iTunes和Apple Care在內的業務將在2021年實現規模翻番。

多年以來，應用開發者一直抱怨蘋果對他們的約束過大，很少解釋相關決策的幕後流程。曾經擔任Foursquare高級工程師的庫紹爾·戴夫（Kushal Dave）表示，小應用起初很容易因此受損，由於一切都由蘋果決定，所以「隨時都可能徹底陷入僵局」。

蘋果並未對這些抱怨充耳不聞。知情人士表示，至少從2013年開始，該公司的工程師就多次呼籲上司嚮應用開發者提供更多數據。他們認為蘋果需要縮小與Aplahabe的差距，後者的Google Play商店審批速度快於蘋果，而且提供更加豐富的分析數據。

大約15個月前，庫克將App Store從互聯網軟體和服務高級副總裁艾迪·庫伊（Eddy Cue）的治下劃歸營銷主管菲爾·席勒（Phil Schiller）負責，後者多年以來一直負責維護與開發者的關係。席勒此後一直非常忙碌。到去年5月，開發者發現蘋果審批應用的速度大幅加快，從之前的至少一周縮短到不到2天。

「如果有什麼事情需要解決，或者想要發佈額外的更新，就不必再擔心要等待一兩周時間，這對我們來說非常有利。」詹姆斯·沃根（James Vaughan）說，他的Nademic Creations出售一款名叫Plague Inc。的遊戲。

蘋果共享使用數據的意願突然增加。如今，開發者不必依靠經常出錯的直覺，也不必浪費時間自己挖掘信息，而是可以不斷調整優化產品。

兒童鋼琴教學應用開發商JaoyTunes負責人尤瓦·卡明卡（Yuval Kaminka）表示，他現在可以看到人們訂閱的原因，他們何時從試用狀態轉成訂閱用戶，以及他們何時取消訂閱服務。蘋果的工具幫助他的企業在去年實現了7倍的增長。「我們的分析速度大幅加快。」卡明卡說。

蘋果還會繼續推出新的數據工具。未來幾周，開發者將首次可以在App Store中回復用戶評論。該公司也在努力根據每個用戶的特點向其推薦應用。

假以時日，蘋果的應用變現方式可能會成為最重要的變化。該公司不僅會在用戶的訂閱時間超過12個月後，將收入分成比例從30%下調一半，還會向更多種類的應用開發訂閱模式。以往，訂閱模式主要局限於Netflix這樣的內容公司和Dropbox這樣的管理工具，但現在從遊戲到圖片編輯工具，再到健身應用，很多應用都可以採用訂閱模式。

伊泰·塞頓（Itai Tsiddon）認為，出售訂閱服務可以幫助他的圖片編輯應用Facetune和Enlight增收10倍。他的Lightricks公司去年應用下載量約為1000萬次，創收約1000萬美元。塞頓認為，通過吸引400萬訂戶，該公司的營收便可超過1億美元。「對我們來說，這正是這種新模式令人振奮之處。」他說，「你越是精通一款工具，就越能隨著時間的推移從中獲得更多價值。所以訂閱模式很管用。」

由於全球智能手機銷量增速在去年創下最低記錄，所以蘋果需要與三星和華為等競爭對手搶奪用戶。應用訂閱可以幫助蘋果保持用戶忠誠度。

投資者給予蘋果16倍的市盈率，低於Alphabet的21倍和亞馬遜的174倍。為了在估值水平上拉近與同行的差距，蘋果必須引入與其他科技巨頭相似的循環營收渠道。

「在我看來，這項變化意味著蘋果正在認真考慮以App Store生態系統構建規模更大的業務，」卡明卡說，「我認為這是很大的賭注。」（書聿）