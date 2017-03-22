新浪科技周雪昳 發自馬來西亞

今天下午，馬雲與馬來西亞首相納吉布在吉隆坡進行會面。阿里巴巴集團與馬來西亞共同宣布了一項重要合作。阿里巴巴將與馬來西亞一起，在該國打造中國以外的第一個eWTP「數字中樞」。

據了解，馬來西亞數字經濟發展機構（MDEC）目前已與阿里巴巴集團達成戰略合作，雙方將聯手在馬來西亞打造中國以外的第一個eWTP「試驗區」，幫助馬來西亞乃至整個東南亞地區的年輕人和小企業參與全球貿易。

納吉布說：「 阿里巴巴集團的目標是促進貿易發展，特別是中小企業的貿易發展，這使他們成為這一新舉措的完美合作夥伴。作為eWTP的早期參與者，此舉將為馬來西亞提供大量的機會。」

馬雲表示，「我在2016年提出eWTP倡議后，就一直在努力實現這一願景。海外的第一個eWTP數字中樞，對支撐未來全球小企業和年輕人的發展及eWTP的推動非常重要，通過物流、支付、通關、大數據方面的創新，政府的支持，和企業界進行合作，我們將實現eWTP的願景，使小企業和年輕人在全球化中受益。」

馬雲在現場發表關於eWPT的演講，馬雲透露，早在去年10月，馬來西亞首相納吉布就表達了擁抱eWTP的願望。在一次訪華行程期間，他同馬雲進行了10分鐘的深度會談，併當場邀請馬雲擔任馬來西亞政府數字經濟顧問。馬雲坦言，四個月前的十分鐘會談，自己甚至懷疑過半年的時間能否做好這件事兒。

馬雲稱，馬來西亞和阿里巴巴在支持小企業和年輕人方面一拍即合，僅僅半年時間，就推動了eWTP在馬來西亞落地，宣布建設「數字自由貿易區」。

資料顯示，「數字自由貿易區」源於馬雲提出的數字中樞（e-hub）概念。在馬雲的設想中，未來，世界由一個一個的e-hub組成eroad，e-hub為中小企業提供一切全球貿易的基礎設施，讓「全球買全球賣」成為現實。

在阿里巴巴的幫助下，馬來西亞「數字自由貿易區」將被打造成物流、支付、通關、數據一體化的數字中樞，成為該國發展數字經濟的基礎設施，以及馬來西亞中小企業通向世界的窗口。具體而言：由菜鳥網路和lazada牽頭，在吉隆坡國際機場打造一個國際超級物流樞紐，為馬來西亞中小企業跨境貿易提供物流、倉儲、通關、貿易、金融等一系列供應鏈設施和商業服務。探索跨境電子商務貿易新規則，提供「一站式」外貿綜合服務，幫助中小企業更方便、高效地進行貿易。提供支付和普惠金融服務，促進B2B貿易。利用阿里雲和大數據技術，支持馬來西亞培育本土創業公司，培育和儲備數字經濟人才等。

當天，菜鳥網路與馬來西亞機場控股公司、螞蟻金服與馬來西亞兩大銀行聯昌國際銀行及馬來亞銀行分別簽署諒解備忘錄，為eWTP落地馬來西亞提供有效解決方案。

阿里巴巴集團CEO張勇表示，阿里巴巴的願景是幫助馬來西亞培育一個能夠推動電子商務和數字經濟創新的生態系統，推動馬來西亞小企業和年輕人更好全球化。

據悉，馬來西亞將與杭州綜試區就跨境電子商務貿易便利化共同開展試點合作。合作的主要目的是促進馬來西亞和杭州之間的貿易，馬、中兩國的企業，尤其是中小型企業將因此而受益。