喬治克隆尼超暖心 為87歲阿嬤驚喜慶生中央社 (2017-03-22 14:27)
（中央社倫敦21日綜合外電報導）好萊塢男星喬治克隆尼（George Clooney）好暖心！他跑到英國1間養護中心給1名87歲資深粉絲生日驚喜，他不只手捧鮮花還帶了張卡片替她慶生，讓大批網友直呼「超羨慕」。
英國「獨立報」（Independent）引述美聯社報導，55歲的喬治克隆尼日前驚喜現身英國瑞丁（Reading）1間養護中心，替8旬嬤亞當斯（Pat Adams）慶生，兩人閒聊幾句並合影留念。
養護中心工作人員瓊斯（Linda Jones）在臉書分享合照，並寫道：「相片中的這位女士愛死喬治克隆尼了，她每天都會提到，她有多麼希望能與喬治克隆尼見上一面，尤其他住處離我工作地點是這麼的近。」
看在亞當斯天天「少女心」噴發的份上，工作人員寫了封信給喬治克隆尼，問他能否讓亞當斯「美夢成真」，暖心十足的喬治克隆尼果真沒令人失望，捧著花束登門與亞當斯相見歡。
照片一出，引來大批網友回應，直喊「超羨慕」。
有人說：「我要和你上班！」
也有網友打趣地說：「希望他有在訪客登記表簽名！」
喬治克隆尼在伯克郡（Berkshire）擁有1間地產，距離養護中心不遠。（譯者：中央社周莉芳）1060322
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