【手機中國 新聞】三星Galaxy S8即將於下周正式發佈，網路上的各種曝光圖已經顯示這將是一款有著翻天覆地大變的新旗艦，其實吧，除了吊炸天的「全面屏」外觀以及最頂尖的硬體配置之外，三星Galaxy S8最厲害的還是在於軟體，也就是前兩天發佈的Bixby？AI人工智慧助手。

三星Galaxy S8概念圖

三星Galaxy S8概念圖

Bixby三星開發的全新智能交互方式，從根本上來說，它與市面上其他語音助手截然不同，因為它可以從以下三個方面為用戶提供更加深入的使用體驗：

1.應用功能全面覆蓋

當一款應用被Bixby支持后，Bixby能夠執行該應用中幾乎所有原本需使用觸控等傳統交互方式才能完成的任務。由於目前市面上大多數的語音助手只支持應用里的幾項特定任務，讓用戶多少有些困擾，不知道到底什麼功能是可以通過語音控制完成的。而Bixby全面覆蓋應用的各項功能，簡化用戶對Bixby的學習過程，使Bixby更容易被駕馭。

2.場景感知無處不在

當用戶在使用Bixby支持的應用時，可以在任何時候喚醒Bixby，它可以理解當前環境、理解應用狀態，可以讓用戶持續完成正在進行的工作。而且用戶可以在使用Bixby的時候，按照自己的偏好隨心所欲地進行觸控操作，語音操作或其他交互方式。目前市面上大多數的語音助手都會指定交互方式，而在各方式切換時，可能會重新開啟一個任務，導致用戶正在進行的工作丟失，又或者根本無法理解用戶的指令。

3.強大的認知力

隨著語音命令不斷增多，大多數的用戶很難一字不差的記住每一條語音命令。許多語音助手要求用戶能夠不差毫釐的說出語音命令。而對於足夠聰明的Bixby來說，就算用戶語音命令不完整也能夠根據自己的理解來儘力執行任務，並在逐步執行命令的過程中不斷鼓勵用戶提供更多信息，讓用戶體驗更加輕鬆自如。

Bixby帶來的語音交互方式，讓用戶學習起來更加簡單，使用戶體驗變得更加直觀流暢。並且三星還會在設備側面設計一顆Bixby啟動按鍵，現在只需要輕輕一按Bixby的啟動按鍵即可輕鬆下達操作指令，讓以往需要五六步才能完成的操作只需要一步即可實現。

下周發佈的Galaxy S8將會是首款支持Bixby的智能設備，它不僅搭載了一系列支持Bixby的預裝應用程序，或許三星還會發佈SDK工具，讓第三方應用和服務也能支持Bixby。未來，三星還計劃逐步將Bixby應用到三星推出的所有設備中，帶來一場人機交互方式的革命。用戶將可以通過Bixby來控制空調和電視。因為Bixby基於雲服務，只要設備能夠聯網並接受語音輸入，就能夠連接到Bixby。

恩，在硬體差距在不斷縮小的今天，軟體創新將是新戰場，隨著Bixby生態系統的不斷壯大，相信這種新的人機交互方式將會為用戶帶來截然不同的使用體驗。