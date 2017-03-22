新浪科技訊 3月22日下午消息，百度首席科學家吳恩達今日宣布離職，一時成為業內熱議焦點，但關於吳恩達下一步，目前並無具體消息。

不過有評論稱，吳恩達或加盟其夫人參與創立的人工智慧公司Drive.ai，該公司主要致力於通過工具包將普通汽車變為無人車。

吳恩達的夫人名為卡羅爾·萊利（Carol Reiley），同為美籍華人，目前是矽谷人工智慧創業公司Drive.ai的聯合創始人，出任總裁。

根據公開報導顯示，Drive.ai目前共有8位聯合創始人，並且身份是斯坦福大學的人工智慧研究員，與同樣出身於斯坦福的吳恩達關係密切。

此前有外媒報導稱，位於加州山景城的Drive.ai正在計劃測試配備感測器車輛。Drive.ai的車輛搭載了基於深度學習的軟體、車載界面，以及安裝在車頂、用於提 示周圍行人和其他車輛的顯示屏。這塊屏幕上會顯示車輛是否將剎車、變道，或是轉向。這項技術最初的目標市場是路線固定的車輛。Drive.ai尚未公佈這 一系統的價格以及開售時間。

有意思的是，吳恩達夫人卡羅爾·萊利（Carol Reiley）此前還在接受採訪時表示，與人和其他車輛的通信是確保高度自動化車輛獲得接受的關鍵。

她說：「我們專注於開發面向汽車的全新語言，幫助汽車展示自己的意圖，以複雜的方式與車內外的人互動。未來的車輛需要與我們透明地溝通，將具備自己的個性，讓我們感覺舒適而安全，即使沒有人工司機也會如此。」

此外，自2015年創立以來，Drive.ai已在融資中籌集了1200萬美元。該公司此次還宣布，史蒂夫·戈爾斯基（Steve Girsky）將加入董事會。戈爾斯基是汽車行業的資深高管、分析師和諮詢師，曾擔任通用汽車的副董事長。他在汽車行業的廣泛經驗和關係將給該公司帶來巨 大幫助，尤其是在未來的合作方面。

Drive.ai的大部分創始人，包括CEO薩米普·坦頓（Sameep Tandon），創立這家公司的靈感都來自於在斯坦福大學人工智慧實驗室工作期間。他們此前試圖將深度學習技術應用於車輛系統。正如人類通過觀察去學習一 樣，利用來自真實道路的信息，深度學習演算法可以教會車輛識別並正確回應實際路況。

坦頓在公告中表示：「深度學習是人工智慧最精密的形式，也是以智能方式響應各種道路狀況的最佳技術。」Drive.ai的創始人「在無人駕駛汽車的發展早 期就在研究如何將深度學習應用至這項技術。這是一項面向未來自動駕駛真正的賦能技術，我們將利用這項技術進行導航，以及進行車內外的互動。」

憑藉在深度學習領域的專業性，Drive.ai已開始與多家汽車廠商展開合作。不過，該公司尚未準備好公佈任何的正式合作關係。搭載Drive.ai技術的車輛於今年4月在加州進行了上路測試。

目前吳恩達尚未宣布正式去向，是否真如傳言所稱加入Drive.ai，與夫人成為同事，尚未可知。不過毫無疑問，不管誰得到了吳恩達，都將對業務發展大為助益，而且基於吳恩達的知名度及影響力，在人才的吸引力上的影響，也將不言自明。(李根)