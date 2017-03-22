三星S8包裝盒曝光 配件有點多慢慢看北京新浪網 (2017-03-22 14:29)
【手機中國 新聞】雖說三星S8真機還沒和我們見面，但是包裝盒卻華麗麗的曝光了。今天微博上出現了三星S8+的包裝盒，一如既往地是三星的風格。不過背後的配件表可是很長，我們一起來看看吧。
三星S8+包裝盒
三星S8+的包裝盒採用了黑色，正面藍色的粗體英文標明了身份，估計還會對應相應的機身顏色。再看背面，由於這部是運營商定製版，手機內會包含SIM卡，除此之外還有充電器、Micro USB轉換頭、充電線、說明書之類、還有耳機，不知道會不會是AKG呢？據之前推特爆料大神表示，Galaxy S8、S8+的售價預計會從799/899歐元起步，摺合人民幣約5941/6685元。大家準備好錢了嗎？
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