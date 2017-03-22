NBA／兄弟同場較勁 咖哩哥面子、裡子都占上風NOWnews今日新聞 (2017-03-22 13:59)
勇士22日客場出征小牛，「咖哩兄弟」Stephen Curry和Seth Curry正面交鋒，最後是由哥哥Stephen技高一籌，不僅個人表現強壓弟弟，球隊也以112比87帶走勝利。
勇士此役靠著Klay Thompson和Ian Clark聯手發揮，在第二節打出34比20優勢，接著Stephen Curry第三節再獨拿10分進帳，幫助勇士三節打完便取得20分領先，提早讓比賽進入垃圾時間。
Stephen Curry第四節便未再出賽，全場攻下17分、9助攻，勇士陣中最高得分的是Thompson，有23分進帳，至於Clark則是自板凳出發攻下18分。
「德製坦克」Dirk Nowitzki攻下小牛最高的16分，中鋒Nerlens Noel則有14分、7籃板進帳，小牛此役命中率僅有35.9％，還讓勇士全場命中率高達55.1％，攻守全然失序、輸球並不冤枉。
Seth Curry此役攻下10分，無論面子、裡子皆輸給哥哥，不過他賽後依然對兄弟同場較勁感到相當開心：「我小時候的夢想成真了，我們都在NBA打球，而且也都是先發球員。」
「這一切都讓我覺得相當有趣，直到他們開始狠狠地痛宰我們為止。」Seth Curry表示。
至於獲勝的Stephen Curry則表示：「看到從我有記憶以來就一直和我互相較勁的兄弟和我一起站在NBA賽場上，這感覺相當不真實，看到他在達拉斯所達到的成就也讓我覺得很不可思議！」
勇士贏球後拿下本季第28場客場比賽勝利，成為NBA史上首支能夠連續3季都至少能贏下28場客場比賽的球隊，對此總教練Steve Kerr表示：「這表示我們真的是支很棒的球隊，富有天分又相當團結，當你在客場比賽時你必須盡力維持在高檔的狀態，當我們能展現出高水準的狀態時，我們總是能找到機會贏球。」
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