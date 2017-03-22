▲體育署長林德福探視偶像郭泰源 ，期許繼續為臺灣棒球打拼。（圖／體育署提供）

新任體育署長林德福昨（21日）晚探視偶像經典賽總教練郭泰源，關心郭總身體恢復狀況，並感謝郭總在經典賽組訓及參賽過程的付出與辛勞，雙方也對國家隊未來組訓交換意見。

林署長表示，郭泰源從去年接任經典賽總教練後，就積極投入國家隊的組訓工作，為感謝郭總的辛勞及關心身體健康，在上任前就安排與郭總見面，但郭總因急性A型肝炎而住院，經聯繫希望讓郭總專心休養才延後探視的時間。林署長除了祝郭總身體早日康復，也期望他繼續為臺灣棒球打拼。

面對經典賽的結果，郭泰源強調自己始終秉持著「歡喜作，甘願受」的精神面對國家隊總教練的工作，而且不後悔自己對於國家棒球隊的付出，同時當面向林署長稱讚這次選手的努力與拼戰精神。郭總也以自己曾受國家隊栽培的身分向署長分享自己的心境，認為大家都應該多肯定與鼓勵投入國家代表隊的選手與教練，相對的選手也要認知到穿上國家隊服裝的榮譽與責任，並且應將這種國家隊的精神一路傳承下去。

郭總除對署長的關心表示感謝外，也認同林署長近日所提出總教練任期制的概念，郭總認為總教練任期制的優點在於權責相衡，賦予總教練有充分的時間與資源來關心國內外選手，以爭取為國效力的機會，進而規劃國家隊組訓及參賽的計畫，在完全主導組訓賽的責任下，建立總教練任期制的機制。