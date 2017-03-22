新浪科技 李根

阿里UC今日正式推出「UC名家」專欄，旨在通過優質專欄內容打造頭部內容，並進一步服務於整個生態內容建設。

阿里巴巴文化娛樂集團UC總經理陳超在會後接受了採訪，並就當前UC戰略、內容分發和內容變現等方面發表了看法。

UC如何看「震驚」現象

2017年以來，UC方面最受關注的話題莫過於「震驚」為代表的標題現象，陳超向新浪科技回答了對該現象的看法。

陳超認為，震驚背後代表了一種社會現象，而且不止於UC平台，可能每個內容平台都有類似的「標題黨」導向，這是內容生產側的反應。

不過陳超認為這種現象必然不會成為主流，還表示 UC方面正在嘗試通過平台治理的方式去改變，「這是一個貓捉老鼠的遊戲。」

他進一步解釋稱，「震驚」還正在成為一種亞文化，不局限於UC，而且UC的態度非常明確，一定嚴肅治理。

具體治理方面，陳超認為主要會圍繞內容生產側展開，比如通過信用分值的方式，去教育創作者，杜絕類似文章的生產。

UC內容分發三階段

此外，UC總經理陳超也談到了內容分發的三個階段。他認為第一階段扶持內容創作者，豐富平台的內容生態；第二階段是加大對未來戰略方向和優質內容的扶持；並且基於此完成商業變現和內容生產的標準化。

陳超還透露，目前UC數據來講，用戶數據符合二八定律，即中上層用戶佔比20%，但這部分群體同時也是未來內容變現的核心人群。

而UC今日上線的「名家」專欄，一定程度上也是希望先期服務於這部分佔比20%的用戶。陳超表示，目前現階段的任務是通過用戶獲取，打通名家和用戶的聯繫橋樑。然後如何通過阿里營銷方式幫助實現變現。再次幫助用戶和名家之間進一步溝通和關係維護。

至於在具體入駐名家的選擇標準上，第一波簽約的18位專欄作者，主要看中的是價值觀和影響力，雖然目前以評論員群體為主，但接下來的選擇上，會在各個領域找到富有影響力的作者。

內容付費和內容社區

今年以來，內容付費成為最受關注的話題，陳超也就此談到了這方面的思考。他總結稱，內容付費可以按照內容形式分為短內容和長內容，並且在整體內容層次上，集中於頭部內容和頭部作者。

陳超表示，UC內部分析後人呢為，現在短內容的付費模式主要是讚賞，這背後更多是基於對內容創作者本身的認可，而非內容本身。

「目前UC還以短內容為主，現階段不會做付費方面的嘗試。」

不過，在短內容分發到一定階段，是否會圍繞長內容進行付費方面的嘗試，陳超並未表態，但他認為在阿里巴巴大數據和營銷變現的生態中，問題並不大，只是探索出最合適的模式而已。

最後，針對目前內容分發出現的「社交化」、「社區化」傾向，陳超告訴新浪科技，未來肯定不會單純甘於做工具平台，會逐步建立起社區。具體做法方面，他透露道：最主要的還是通過興趣，能讓用戶和創作者交流起來。

他同時也不擔心工具起家的UC缺乏帳號體系，他認為從工具到社區，只要給用戶提供足夠的價值，帳號就不會是一個瓶頸。