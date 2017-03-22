近日TCL向國內媒體發佈邀請函，確認在3月29日發佈全新的互聯網品牌——雷鳥和互聯網電視新產品。雷鳥公司已在視頻內容、大屏廣告、用戶運營、大數據應用、海外市場拓展等方面將與眾多互聯網夥伴展開深入、廣泛的合作。

在剛剛過去的2016年，TCL集團多媒體業務逆勢增長，銷售數據顯示2016年TCL電視累計銷量同比增長14.93%達到2050.7萬，成為第一個進入2000萬台俱樂部的中國企業，緊追韓國三星和LG；

在智能電視領域，全年累計銷量達到1122.0萬台，同比大增49.3%。截止2016年12月底TCL網路電視終端運營的激活用戶已達1,728.9萬，月內日均活躍用戶數為747.3萬，同樣處於領先地位。

步入2017年，TCL的全新互聯網電視品牌雷鳥和新品互聯網電視能帶來怎樣的震撼，讓我們共同見證吧。