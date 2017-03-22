3月21日，360手機官微發出海報慶祝品牌成立一周年，360手機總裁李開新也發表公開信，暢談做機心路歷程：「踏踏實實做好產品，一步一個腳印的奮鬥」。回想起來，360宣布做手機已經兩年多，而距離正式將品牌名統一為「360手機」也整好一年。早在2015年的時候周鴻禕就曾說過現在的手機市場已經成為血海，想要在這個競爭激烈的領域生存下去並且做出創新，絕對不是一件容易的事情。那麼，在過去的這一年裡，360手機給這個行業帶來了哪些變化呢?

手機安全再上新高度

首先當然是360基因里最為重要的安全。在過去的一年裡360手機產品線中最重頭的是旗艦機型Q5系列，其軟硬體相結合的安全功能把手機安全做到了新的高度。定位於政商人群的Q5系列全線標配了128GB的海量存儲，並且加入了獨立的銀行級安全晶元，將指紋和密碼等敏感信息存儲於其中，達到了民用設備中最高的安全級別。

而軟體方面，360 OS2.0實現了「桌面系統、私密系統、財產系統」三系統共存：私密系統的入口可以完全隱藏起來，只能用特定指紋或數字密碼進入，其中可以存儲不方便公開的各種文件資料、APP以及聯繫人;財產系統中只有安全應用商店中的網購、網銀、金融等APP可以運行，銀行驗證碼簡訊也被保護起來，完全隔絕了木馬病毒，保證了財產安全。同時360 OS2.0提供的安全通話功能可以防止竊聽和錄音，簡訊也可閱后即焚、防偷窺。

早在360手機誕生之初就提出了各種全新的安全功能，之後被很多手機廠商認同並且效仿。相信隨著手機安全越來越受到全社會重視，360手機這些全新的安全概念也會越來越普及。

國產手機新增強勢品牌

除了旗艦檔位的Q5系列，定位主流的N4系列也是在2016年手機市場大出風頭的產品。N4配備當然性能強勁的聯發科Helio X20十核處理器，內置4GB RAM+32GB ROM，售價僅899元起，引起了行業的震動;後續機型N4S則提供聯發科和高通兩個全網通版本，電池容量達到5000毫安時，可以暢快使用兩三天，解決了智能手機電池續航短的用戶痛點。

360手機總裁李開新在2016年底公開宣稱全年銷量超過500萬台，其中N4系列就超過了200萬台，而在雙11京東促銷期間360手機繼續穩居國產品牌前五的位置。當時有媒體用「京城四少VS廣東五虎」來形容國產手機市場的新形勢，將360手機列為代表互聯網陣營的「京城四少」中的一員。至此，360手機已經成為國內手機行業中誰也不敢輕視的一股新生力量。

打破同質化的三大革命功能

在剛剛過去的2月，360手機最新發佈的N5再一次迎來了滿堂彩。N5配備了與三星等品牌3000元左右機型相同的高通驍龍653晶元和6GB大內存，價格則僅售1399元起，被成為「青年新旗艦」。不過高配置的硬體並不是N5最主打的特性，360手機針對6GB大內存所開發的三大革命功能才是其引來各方關注的焦點。

三大革命功能中的FastZone加速空間可以根據用戶使用習慣，自動將常用應用駐留在內存中，從而大大減少載入應用的時間，根據測試可以提高應用啟動速度達70%。Transform極速任務區則是全新設計的多任務管理器，它省略了應用的界面詳情而只保留圖標，並將其移至側邊欄;用一個拇指即可實現後台程序的切換，更加快捷和方便。而Infinity無限分身則實現了應用的無限多開，只要你的手機存儲空間夠大就能打開足夠多的相同應用，這算是終止了某些手機品牌在微信雙開或者三開上的爭吵。而在360手機N5發佈會上演示的遊戲多開更是讓媒體和網友打開眼界，你可以在一台N5上同時運行多個賬號，一個打怪，一個加血，不管是練級還是開黑都異常方便。

目前市面上已經有多家廠商都推出了配備6GB大內存的手機，但是真正做到為6GB而優化，像360手機N5這樣充分利用了大內存優勢的還僅此一家。同時，在360手機品牌正式誕生一周年之際，一款全新的慕斯黑版本N5已經悄然上線，成為一款獻給廣大用戶的慶生之作。這款機型將於3月28日在京東、天貓、360商城正式上線開售，有興趣的朋友可要留意開售時間了哦。