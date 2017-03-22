三星S8電池：3000mAh/天津三星視界產北京新浪網 (2017-03-22 14:09)
【手機中國 新聞】幾天前，三星S8 Plus內部元器件諜照曝光，從網友給出的圖片中顯示，S8 Plus的電池容量為3500mAh，製造商仍為三星SDI。現在，S8的電池照片也已經現身。從照片中我們看到，三星S8的電池容量為3000mAh,製造商則為天津三星視界有限公司，而非三星SDI，這和此前的傳聞基本一致。此外，這款電池型號為「EB-BG950ABE」，製造地在越南。
關於S8已經有不少傳聞，包括外觀、顏色、配置、價格等等均已曝光，但它還有什麼黑科技等著我們，只有在發佈會結束后才能揭曉了。
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