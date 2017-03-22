經典賽四強 美國勝日本進決賽中廣新聞網 (2017-03-22 13:40)
世界棒球經典賽，美國四強出戰日本，在八局上攻下致勝分，以二比一擊敗日本，舉辦四屆以來首度闖進決賽；而日本全場四次得分圈有人的機會都沒有打出安打，前兩屆拿下冠軍以後，這兩屆都在四強止步。（陳楷報導）
日本前兩輪在東京拿下六連勝挺進四強，但到美國以後兩場熱身賽分別敗給小熊跟道奇，關鍵的四強賽推出菅野先發，美國隊第一輪只有波西一支安打，但比賽場地持續下雨，四局耶利奇二壘滾地球讓日本的菊池涼介失誤一口氣上二壘，麥柯臣再補上安打先馳得點。
日本先發投手菅野六局81球六次三振只被打三支安打丟這一分還不是自責分，但六局下菊池把面對瓊斯160公里的快速球推成右外野陽春砲追平比數。
八局上克勞佛安打上壘後金斯勒補上二壘打，美國一出局攻佔二三壘，瓊斯打出三壘滾地球，松田宣浩有機會抓本壘卻漏了一下，讓克勞佛跑回第二分。落後的日本八局下內川率先揮出安打，一出局上得分圈後菊池跟筒香無功而返，美國隊全場動用七名投手，九局下派出太空人的葛瑞葛森關門讓日本三上三下，經典賽開辦12年地主隊終於闖進決賽。
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