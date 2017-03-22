新浪科技訊 3月22日中午消息，百度首席科學家吳恩達今日宣布離職，百度方面隨後證實了該消息，並通過內部郵件宣布了架構調整及人事任命。

百度方面宣布整合包括NLP、KG、IDL、Speech、Big Data等在內的百度核心技術，組成百度AI技術平台體系（AIG），任命百度副總裁王海峰為AI技術平台體系（AIG）總負責人，同時晉陞為Estaff成員，轉向百度集團總裁和首席運營官陸奇彙報。(李根)

此前，王海峰的曝光次數算不上多，百度內部在此次任命中還專門梳理了這位新晉Estaff成員(百度最高決策委員會)的履歷：

王海峰，博士，畢業於哈爾濱工業大學計算機系。於2010年1月加入百度。

在2010-2013年期間，先後為百度創建了自然語言處理部、互聯網數據研發部（包括知識圖譜和互聯網數據挖掘）、推薦引擎和個性化部、多媒體部（包括語音和圖像技術）、圖片搜索部、語音技術部等。

2013年上半年，作為執行負責人協助創建了百度深度學習研究院（IDL）。上述這些開拓性工作，為百度人工智慧發展奠定了基礎。

2013年10月，海峰晉陞為公司副總裁。2014年，他轉崗至搜索業務群組任副總經理，帶領PC大搜索逆勢上揚，穩固百度搜索技術基礎及市場地位，同時還指導打造了小度機器人，期間接手並發展了商業平台、糯米技術平台等。

2015年，在海峰帶領下，大搜團隊出色完成了PC和移動搜索的整合，啟動了面向移動搜索新生態的哥倫布項目，上線了搜索結果頁及PC首頁的Feed流，開拓了內容分發新模式。

同年，海峰帶團隊前瞻性孵化了度秘，並在當年的百度世界成功發佈。2016年，海峰進一步整合搜索、手百、Hao123、新聞、手機瀏覽器等業務，發力手百及wise首頁等多端Feed流，實現了百度Feed流半年30倍的高速增長，打造了搜索及Feed雙引擎。

此外，王海峰是自然語言處理領域世界上最具影響力的國際學術組織ACL（Associationfor Computational Linguistics）50多年歷史上唯一出任過主席（President）的華人，同時也是截至目前最年輕的ACL會士（Fellow）。他曾獲2015年國家科技進步獎二等獎，曾作為負責人承擔國家核高基重大專項、863重大項目，並正在承擔973、自然科學基金重點項目等。