能用嘴解決盡量別動手 Bixby語音交互會是三星的未來嗎北京新浪網 (2017-03-22 13:57)
交互方式一直是電子設備與人之間重要的溝通環節，在PC時代我們有顯示器和鍵盤滑鼠。到了智能手機時代，所有的一切都要通過一塊手掌大小的屏幕進進出出，這讓人機交互看上去有點無所適從。
從蘋果推出Siri語音助手開始，不少安卓手機廠商也推出了「人工智慧」概念的交互方式。在交互設計師看來，與其引導用戶去熟悉手機界面功能，不如讓手機去學慣用戶適應用戶習慣。
三星Bixby也是眾多智能交互方式之一，作為可能出現在三星S8上的智能語音助手，Bixby或許會帶來不同以往的使用體驗。
1、控制應用
如果一款應用可以支持Bixby，那麼意味著之前需要使用觸控、按壓等傳統「手指方式」才能完成的交互操作，現在都可以通過Bixby實現。
2、場景感知
當在應用使用過程中喚醒Bixby時，它會感知當前的用戶使用狀態，即使進入語音操作模式，也不妨礙用戶進行觸控或其他交互方式。
3、學習能力
對於三星Bixby來說，就算用戶語音命令不完整也能夠根據自己的理解來儘力執行任務，並在逐步執行命令的過程中不斷鼓勵用戶提供更多信息，讓用戶體驗更加輕鬆自如。
但事實上，讓用戶拋棄原有的操作習慣是一件很困難的事情。如果新的語音交互很複雜，用戶反而覺得原先觸控交互的方式更順手。所以如何最大限度地降低語音交互過程中的使用困難是三星Bixby面臨的最大問題。
另外三星可能會在S8的側面搭載Bixby啟動快捷鍵，這跟曾經榮耀7的「智鍵」有些類似。相比傳統的先要解鎖屏幕、然後打開滴滴、再輸入目的地叫車的程序，現在你只需要按下Bixby鍵然後告訴手機我要打車去哪哪哪就可以了。
本月底即將發佈的Galaxy S8將搭載一系列支持Bixby的預裝應用程序。對於三星軟體研發部門來說，這隻是人工智慧交互的第一步，未來三星還會發佈SDK工具，讓更多第三方應用也能支持Bixby。（程遠）
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