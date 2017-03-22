WBC／備戰四年 日本隊還是無法重返榮耀NOWnews今日新聞 (2017-03-22 13:45)
日本隊為了今年的經典賽（ＷＢＣ）備戰了4年，但今天在準決賽中1比2輸美國隊，再次無緣爭冠軍，無法重返榮耀。
日本隊拿到2006年及2009年經典賽冠軍，但在2013年經典賽準決賽1比3輸波多黎各隊，因此失去了爭取三連霸的機會。為此日本隊早早就組軍完成，由小久保裕紀擔任監督，積極備戰，但最終還是沒有達成任務。
今天的日美大戰，日本隊表現不差，日本隊先發投手菅野智之投完6局，被擊出3支安打失1分，但不是責失，三振6次，千賀滉大雖在8局上被Brandon Crawford、Ian Kinsler連敲安打，Adam Jones的內野滾地球，失掉要命的第2分，但也三振了5次，加上平野佳壽投出1次三振，此戰日本隊投共送出12次三振，只被打出6支安打，表現相當稱職。
日本隊最大的敗筆是4局上二壘手菊池涼介的守備失誤，因為這個失誤，美國隊Andrew McCutchen的適時安打，打回1分，這一分帶給日本隊相當大的壓力。
而日本隊在美國隊Tanner Roark、Nate Jones、Andrew Miller、Sam Dyson、Mark Melancon、Pat Neshek、Luke Gregerson等投手的壓制之下，只打出4支安打，僅靠著菊池涼介的陽春彈攻得1分，另3支安打是由坂本勇人、小林誠司、內川聖一擊出，青木宣親、筒香嘉智、中田翔都遭封鎖，在這種狀況下，日本隊要贏球，確實很難。
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