2017年4月29日-5月1日，作為華南地區最具活力的動漫遊戲展會，為期三天的第15屆螢火蟲動漫遊戲嘉年華將在廣州國際採購中心開幕。屆時，國內領先原創漫畫品牌——微漫畫將攜旗下高人氣漫畫作品《渡靈·Guarding》強勢登陸。

超人氣漫畫亮相漫展 現場活動安排異彩紛呈

本次參展，《渡靈·Guarding》力求與現場觀眾展開多層次互動，通過coser的完美還原，將實現「守護靈」小悠空降展會現場，與廣大漫迷朋友進行互動併合影留念，幫助觀眾深度體驗劇中人物的生活日常，不僅如此，微漫畫還精心設置了多項活動邀請到場觀眾參與，並準備了眾多精美禮品相送。相信在為期三天的嘉年華中，《渡靈·Guarding》將成為一道最亮眼的風景線。

連載於微漫畫平台的《渡靈·Guarding》，憑藉其環環相扣的情節設計以及對人物設定的細節刻畫，在國內外一直享有極高人氣。自上線以來，歷時兩年閱讀量突破兩億，長期佔據亞洲動漫榜前列，曾被評選為2016年度最具人氣漫畫IP，並成功打入法國互聯網漫畫市場，成為國內知名漫畫IP海外輸出的經典案例。本次《渡靈·Guarding》在廣州螢火蟲的亮相，一方面是向廣大漫友展示品牌內容制勝的發展理念，另一方面則是希望藉助廣州螢火蟲這一平台與中國動漫產業鏈的上下游企業零距離接觸，多角度、全方位的發展國漫IP，促成各方在文化傳播與創意變現的雙贏局面。

實現「漫影游衍」IP聯動 微漫畫讓精品不再被埋沒

新浪動漫旗下品牌微漫畫，作為國內領先的漫畫版權發行商和運營商，長期致力於精品漫畫內容的生產和商業化開發工作。近兩年來，公司投入大量資金開始基於PGC（Professionally-generated Content）式的精品漫畫生產模式，目前扶持並培養多家動漫工作室，彙集了大量精品IP，向精品化、職業化、商業化生產體系晉級。除《渡靈·Guarding》外，微漫畫還擁有近百部完全知識產權的原創漫畫IP，題材涉及歷史、都市、體育、科幻、勵志、動作、情感等多個方面。《滾蛋吧！腫瘤君》、《鐵鷗》、《鳳囚凰》、《足球阿達西》等在內的眾多作品，均擁有極高的粉絲基礎和行業影響力。

近年來，微漫畫通過不斷發展壯大，正向著構築以二次元為起點的泛娛樂共生體系發力，其下設的微漫畫、微漫影業、微漫遊戲、微漫製造四大子品牌覆蓋動漫全產業鏈，通過實際行動向外界傳達微漫畫深耕泛娛樂生態的決心。伴隨著「漫影游衍」 IP聯動時代的開啟，微漫畫將幫助更多像《渡靈·Guarding》一樣的高品質漫畫顯露價值。同時，新浪動漫旗下的微博動漫也將為《渡靈·Guarding》提供全方位的宣傳營銷推廣，實現漫畫作品受眾從核心二次元人群向泛二次元人群的傳播、擴散，通過「內容IP+平台+商業化衍生」的發展模式，新浪動漫將為更多的優秀作品提供有利的成長環境和變現渠道。