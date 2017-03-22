日前，由安徽省文化廳、安徽省新聞出版廣電局、安徽省教育廳、安徽省科技廳、安徽省經信委、安徽省商務廳聯合主辦的第四屆安徽省動漫大賽評獎結果揭曉，其中由新浪動漫旗下品牌微漫畫出品的體育題材作品《足球！阿達西》獲漫畫插畫類銀獎。

漫畫《足球！阿達西》以民族融合、城鄉融合為核心講述了一群新疆小朋友在條件艱苦的環境下仍然追求足球夢想的故事。其靈感起源於一部以「和田小學生沙漠里踢球」為主題的微電影。創作團隊在援疆辦的幫助下前往實地進行考察，通過後期藝術加工創作后形成，一經發佈即受廣泛關注，得到多方肯定。作品曾入選文化部文化產業司「2016年動漫品牌建設和保護計劃」項目。

中國足球事業的發展一直牽動著國人內心，國家主席習近平曾表示自己對中國足球的三個願望：「一是中國足球隊進世界杯，二是中國能舉辦世界杯，三是中國有朝一日能獲得世界冠軍。」習主席的三個願望同時也是無數中華兒女的強烈心聲，是國人心中共同的「足球夢」。而這一「足球夢」也正是實現中華民族偉大復興中國夢的一個縮影，微漫畫希望通過《足球！阿達西》這部作品，讓更多青少年參與並熱愛這項運動，為中國足球事業發展輸送人才，用自己的方式貢獻一份力量。

新浪動漫長期致力於構建IP生產開發、微博營銷、衍生品及跨界業務發展的泛娛生態圈，旗下微漫畫品牌作為國內領先的漫畫版權發行商和運營商，一直堅持在國漫原創的第一線，堅持精品漫畫IP的生產和運營工作。目前擁有近百部完全知識產權的原創漫畫IP，題材涉及歷史、都市、體育、科幻、勵志、格鬥、情感等多個方面。除《足球！阿達西》外，還包含《滾蛋吧！腫瘤君》、《渡靈》、《奈何志》、《外公芳齡38》、《大風歌》、《圈圈》、《鐵鷗》、《三生劫》等在內的多部代表作均擁有極高的粉絲基礎和行業影響力。微漫畫目前通過投資及業內資源整合的方式，已初步形成了集內容製作分發、影視製作、遊戲開發、宣發投放等為一體的泛娛樂共生體系，漫畫IP變現能力不斷加強。