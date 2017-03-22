中華隊奪5金 冬季特奧首日獲13獎牌中央社 (2017-03-22 13:18)
（中央社記者李晉緯台北22日綜合報導）中華隊在冬季特奧首日，在花滑、雪鞋、競速滑冰都有獎牌進帳，目前累計獲得5金5銀3銅，共13面獎牌。
2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會15日起在奧地利的格拉茲、施拉德明及拉姆索3地進行，中華隊這次有40位運動員參與雪鞋、地板曲棍球、競速滑冰及融合花式滑冰等4種運動種類競賽。
中華隊選手史學霖在競速滑冰（Speed Skating）777公尺項目男子10分組，以0.04秒之差搶下銀牌；許秀娟先在01分組拿下銀牌，楊立渟則在04分組摘下金牌。
雪鞋賽事，黃培杰在M04分組中拿下銅牌，徐宜筠在F08分組中奪得金牌，王嘉慧在F09分組拿下銅牌，杜淑娟則在F11分組搶下銀牌。
加上稍早在花滑拿下的1金1銅，和在雪鞋拿下的2金2銀，在本次冬季特奧首日，中華隊就進帳5金5銀3銅，共13面獎牌。1060322
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
CANON 數位相機．nikon me-1．Nikon UV 62mm．d400 nikon．NIKON S32．Nikon 24-85mm ED VR．nikon 85mm micro．數位 相機 T300．Nikon S2600 數位相機．nikon 55-300mm．Nikon S2800 數位相機．Nikon 40mm．nikon 腳架．p510 nikon．NIKON P600．nikon p310 電池．nikon 相機 D70S．nikon d5100 公司貨．Nikon NIKKOR 80-400．d810 nikon．nikon nikkor 35mm F1.8G．NIKON SB-300．NIKON COOLPIX P500 座充．Nikon 10x50．nikon af-s fx 35mm．Nikon CoolPix S32．nikon coolpix s600．數位 相機 wifi．Nikon S4300 觸控式螢幕．NIKON 14-24mm F2.8G ED
- 拍立得 FUJIFILM instax mini 25 相機-拉拉熊(平輸)
- SEIKO LUKIA Running Style活力風采電子錶(SSVD023)-白/45m
- ALBA FLAGSHIP 日魂三眼計時腕錶(AF8N13X)-白/41mm
- 【AS】維琴察水鑽展示櫃
- agnes b. - 紅色小b-logo黑底拉線掛鉤吊飾/鑰匙圈
- RANSO 禾聯出品 24型智慧聯網 HIHD LED液晶顯示器+視訊盒(2
- G-SHOCK潮流炫風 叢林迷彩戰鬥魂軍風休閒錶(GD-120CM-4)-亮
- 【空間生活】小情人雙人沙發(黑)
- 圓剛 GC530 HD遊戲錄影盒+贈 05-HD12 HDMI一對二分配器
- Beats Solo2 耳罩式耳機
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》