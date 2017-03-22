（中央社記者李晉緯台北22日綜合報導）中華隊在冬季特奧首日，在花滑、雪鞋、競速滑冰都有獎牌進帳，目前累計獲得5金5銀3銅，共13面獎牌。



2017年冬季世界特殊奧林匹克運動會15日起在奧地利的格拉茲、施拉德明及拉姆索3地進行，中華隊這次有40位運動員參與雪鞋、地板曲棍球、競速滑冰及融合花式滑冰等4種運動種類競賽。



中華隊選手史學霖在競速滑冰（Speed Skating）777公尺項目男子10分組，以0.04秒之差搶下銀牌；許秀娟先在01分組拿下銀牌，楊立渟則在04分組摘下金牌。



雪鞋賽事，黃培杰在M04分組中拿下銅牌，徐宜筠在F08分組中奪得金牌，王嘉慧在F09分組拿下銅牌，杜淑娟則在F11分組搶下銀牌。



加上稍早在花滑拿下的1金1銅，和在雪鞋拿下的2金2銀，在本次冬季特奧首日，中華隊就進帳5金5銀3銅，共13面獎牌。1060322