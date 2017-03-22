熱火禁區支柱「白邊」Hassan Whiteside在22日出戰太陽時創下隊史紀錄，同時也幫助熱火以112比97贏球，持續保持東區第8種子席次。

Whiteside此役在攻守兩端都有良好表現，總計拿下23分、抓下14記籃板，個人本季總籃板數累積為936個，超越前NBA球員Rony Seikaly在1991-92球季所創下的934個籃板紀錄，成為熱火隊史單季籃板最多的球員。

尤其Seikaly當年出賽79場比賽才創此紀錄，Whiteside本季至今僅出賽66場便創下隊史新猷，更顯得其抓籃板的功夫了得。

熱火此役在第二節靠著Wayne Ellington自板凳殺出，4投4中、包含3記三分球，單節砍下11分率隊36比20攻勢，奠定勝基。

除了Whiteside之外熱火以Tyler Johnson攻下17分最高，主控Goran Dragic則有16分進帳，Ellington除了次節所貢獻的11分外並未再有建樹，但已足夠幫助球隊贏球。

太陽以菜鳥前鋒Marquese Chriss攻下24分表現最佳，頭號得分手Devin Booker則手感不佳，全場16投僅4中，拿下11分、4籃板、5助攻。

贏球的熱火一大隱憂是Whiteside此役在比賽還剩下2分鐘時便因為手指遭籃板劃傷而退場治療，賽後熱火球團表示Whiteside的手掌一共縫了13針，目前尚未確定需要多久的時間才能重返賽場。

巧合的是Whiteside在2年前也曾遭遇此傷勢，甚至連受傷的部位都一模一樣，當時Whiteside的手掌一共縫了10針，並因此缺席了3場比賽。

在爭奪季後賽席次的關鍵時刻，Whiteside的缺陣對熱火來說絕對是一大利空，此役過後熱火戰績來到35勝36敗，在東區排名老8，領先第9的活塞有1場勝差。