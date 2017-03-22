日職／陽岱鋼想帶傷上 巨人保護他說「NO!」NOWnews今日新聞 (2017-03-22 13:13)
因為下半身拉傷而在三軍調整中的巨人隊台灣好手陽岱鋼，雖然傷勢不是很嚴重，但總教練高橋由伸為主教練團希望他完全康復才能回到一軍，不讓他帶傷上陣。
高橋由伸表示：「他在二軍球季賽還有熱身賽都希望不能提前離場。」強調他要在二軍打滿一場比賽才會讓他重回一軍陣容。
川相昌弘三軍總教練表示：「在他沒有完全恢復前，不會讓他比賽。」
言下之意，巨人隊為了保護陽岱鋼，一定要小心翼翼對待。
陽岱鋼昨天也在巨人二軍球場練習打擊，他說：「比起打擊，要跑的方面還是多少會讓人擔心，還不知道何時會出賽。」
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