美國2比1力克日本 明早和波多黎各爭奪經典賽冠軍中廣新聞網 (2017-03-22 13:10)
經典賽世界棒球經典賽四強賽，美國和日本兩強對決，美國隊8局上半攻下超前分，終場2比1力克日本隊，首度挺進決賽，將在台北時間明天上午9點，和波多黎各爭奪冠軍。
這場比賽，美國隊（麥卡琴）在一、二壘有人的情況下敲出適時安打，先攻下1分。
6局下半，日本隊（菊池）從後援投手（瓊斯）手中轟出陽春砲追平比分。
8局上半，（瓊斯）在二、三壘有人的情況下擊出滾地球，可惜5屆金手套三壘手（松田宣浩）沒有處理好，只能傳一壘，美國攻回超前分。終場美國隊以2比1擊敗日本隊，首度闖進經典賽決賽，將和7場全勝的波多黎各隊對決，爭取冠軍寶座。
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