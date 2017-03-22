（中央社台北22日電）中國大陸女星范冰冰去年飲恨金馬獎最佳女主角獎，卻憑藉著同一部電影「我不是潘金蓮」抱回香港電影節主辦的第11屆亞洲電影大獎影后。她在領獎時說，希望把獎獻給恩師、導演馮小剛。



中國大陸騰訊娛樂報導，21日晚上亞洲電影大獎在香港舉行頒獎典禮。除了最佳女主角獎，「我不是潘金蓮」同時還獲得最佳電影和最佳攝影獎。



這是范冰冰繼西班牙的聖塞巴斯提安國際電影節後，再次以「我不是潘金蓮」奪得影后。



去年金馬獎中，馮小剛以「我不是潘金蓮」獲得最佳導演獎，范冰冰入圍最佳女主角但並未得獎。范冰冰在這部片演農村婦女，有顛覆以往的造型和表演。



范冰冰領獎發表感言時說，馮小剛是她的恩師，12年前兩人第一次合作拍「手機」。馮小剛給她「我不是潘金蓮」的劇本時說，要讓她演一個「從來沒演過的角色」，很特別，「我不知道你敢不敢來做這個事情」。



范冰冰說，她認真想了一個晚上，覺得這是一個難度很大的角色，但也覺得沒什麼是比堅持和努力更重要的事情，所以願意接受挑戰，想透過努力，讓片中主人翁李雪蓮在銀幕上發光發亮。



她說要把獎獻給馮小剛，感謝他帶給自己這麼好的運氣。1060322