經典賽（ＷＢＣ）準決賽美國、日本對決，美國隊8局上連敲2支安打攻得致勝的1分，終場以2比1擊敗日本隊，首度打進冠軍決賽，日本隊繼2013年經典賽之後再次在準決賽敗退。

美國隊將在台北時間明天（２３日）上午9時與波多黎各隊爭冠，這兩隊若奪冠，都是首度在經典賽拿到冠軍。

日本隊先發投手菅野智之投完6局，被擊出3支安打失1分，但不是責失，７局上千賀滉大登板，連續三振美國隊Eric Hosmer、Andrew McCutchen以及Buster Posey，表現出色，但8局上千賀滉大守不住美國隊的攻勢。

８局上千賀滉大又三振「怪力男」Giancarlo Stanton之後，被Brandon Crawford、Ian Kinsler連敲安打，Adam Jones的內野滾地球，打回超前的第2分。

此戰４局上日本隊二壘手菊池涼介守備失誤，Christian Yelich上二壘，接著Andrew McCutchen敲出安打，美國隊攻得1分。美國隊先發投手Tanner Roark，投完4局退場，被坂本勇入、小林誠司各敲1支安打沒失分，表現很稱職。

美國隊５局由Nate Jones接手，６局下菊池涼介轟出陽春彈追平，彌補先前的守備失誤。