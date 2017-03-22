▲由朴寶英（左）、朴炯植（中）、志洙（右）主演的《大力女子都奉順》將於下月完結。（合成圖／愛奇藝提供。）

由朴寶英、朴炯植、志洙主演的韓劇《大力女子都奉順》，收視率超高，劇中每個禮拜不同的新哏也狠狠抓住粉絲的心。而在播畢後，劇組也將前往峇里島度假，放鬆身心。

韓劇《大力女子都奉順》雖然在剛開播時並沒有亮眼的收視成績，但隨著之後劇情的發展，引人入勝，且劇中瀰漫濃濃的「腐味」也是一大看點，因此逐漸引起許多追劇的粉絲關注，收視率不停衝高。而據韓媒報導，播放《大力女》的電視台JTBC表示，此劇下個月完結後，全部的劇組人員將前往峇里島分別進行五天三夜以及六天四夜的度假行程。