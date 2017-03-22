▲看到老婆「二伯」（右）找帥哥喝咖啡，蔡阿嘎也找來「D槽女神們」助陣。（圖／翻攝自二伯臉書，2017.03.22）

網路名人蔡阿嘎去年底娶回初戀情人「二伯」，兩人不時在臉書分享有趣互動。昨（21）日，他透露二伯與男性友人外出喝咖啡，還拍合照刺激他，讓蔡阿嘎氣得找來「D槽女神」們助陣，沒想到只得到對方冷回一句話，笑翻所有人。

蔡阿嘎在臉書分享與二伯的對話內容，照片中的二伯笑得相當開心，身後的兩名男性友人也微微笑著。蔡阿嘎在看到的3分鐘內，就馬上找出許多AV女優的照片，開心比出讚合照，沒想到二伯看了僅冷回「爽喔」！讓蔡阿嘎自嘲：「啊…...怎麼有股蛋蛋的哀傷。」網友看到這段趣事，也搞笑留言：「你輸了！！二伯是真人！！你的是影片！！哈哈。」、「你確定你能活到明天嗎？」、「記得打開D槽，後宮佳麗隨你翻牌，不讓你睡～」

▲蔡阿嘎貼出與老婆二伯的逗趣對話。（圖／翻攝自蔡阿嘎臉書，2017.03.22）

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