水晶男孩出道20年 4月發新專輯中央社 (2017-03-22 11:29)
（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓偶像組合水晶男孩將於出道20週年紀念日─4月15日，發布新專輯。
南韓「亞洲經濟」指出，水晶男孩為紀念此一深具特別意義的活動，從去年起就開始投入專輯的製作工作，目前大部分錄音工作已完成。
新專輯收錄舞曲、抒情等多種曲風的歌曲，並將翻唱水晶男孩過去的熱門曲目。
除了發表新專輯外，水晶男孩還計劃舉行出道20週年紀念演唱會，目前尚未確定具體日期。
本月初，水晶男孩全體成員前往夏威夷，進行了8天7夜的海報拍攝工作。1060322
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