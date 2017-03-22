▲木村拓哉主演的新戲開播。（圖／翻攝自推特）

日本男星木村拓哉，因去年歷經原本所屬的團體SMAP解散，人氣下滑，連主演的日劇《A LIFE～心愛的人～》開播之後也收視率低迷，一直到後來才逐漸上升。而日前此部日劇已完結，收視率竟然穩坐本季的收視冠軍，讓許多人震驚。

木村拓哉主演的日劇《A LIFE～心愛的人～》雖然在第一集的收視率並不差，但接著每況愈下，而後又在第6集收視率上升，到了日前完結篇時，居然高達16%，讓木村急甩「日劇毒藥」的臭名，穩住「日劇天王」寶座。而在日本富士台播出的日劇《不好意思，我們明天要結婚》，在第6集時就創下該時段最低單集收視率，結尾更以6%收尾。

▲由西內麻里亞（右）與山村隆太主演的日劇《不好意思，我們明天要結婚》，從開播以來收視率就很慘淡。（圖／翻攝自不好意思，我們明天要結婚推特，2017.03.22）

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