申河均金高銀戀情喊卡中央社 (2017-03-22 11:00)
（中央社記者姜遠珍首爾22日專電）南韓演藝圈知情人士表示，演員申河均和金高銀因忙碌的演藝行程而逐漸疏遠，兩人最終分手，結束8個月的戀情。
南韓「亞洲經濟」指出，去年8月，申河均和金高銀的戀情曝光，兩人雖相差17歲，但大叔配蘿莉的組合令粉絲們津津樂道。
對於申河均和金高銀的分手消息，也讓不少粉絲頗感遺憾。
目前申河均出演的電影「7號房間」和「惡女」上映在即，金高銀今年1月結束tvN電視劇「孤單又燦爛的神：鬼怪」拍攝後，目前正在忙於廣告拍攝。1060322
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