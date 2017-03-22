【大成報記者于郁金/臺南報導】臺南市民有耳福了！由永康區公所主辦之「温琴永康」音樂會，邀請到家喻戶曉的二胡演奏家温金龍及其樂團於3月25日晚上19時30分在永康區社教中心廣場演出。温金龍擅長以嶄新手法詮釋不同類型的音樂，演奏生涯創下多項世界第一，第一位站立演奏二胡者、第一位登上拉斯維加斯美高梅大酒店（MGM Grand Las Vegas）的二胡演奏家、第一位發明電子二胡者等紀錄；他曾受邀至總統府演奏，也曾與坂本龍一、陳美、葉綠娜、魏樂富等知名音樂家同臺演出，還為劉德華及張學友等知名歌手做二胡配樂；除涉足流行音樂領域，温金龍更與英國莫札特管弦樂團、南非交響樂團、香港交響樂團等世界頂級古典樂團合作演出，其風格可謂亦古亦今、亦中亦西。近年來，温金龍熱衷於二胡教學，與一群愛好二胡的業餘人士組成世界第一個使用環保人工皮的二胡樂團；樂團成立時間雖短，演出經驗卻是格外豐富，除了每年全臺北、中、南定期巡演外，也參與各項慈善公益表演，並前往歐洲、美洲、南非、日本、俄羅斯及紐澳等地演出；其多元豐富的演出風貌及有別於傳統演繹方式，屢屢讓觀眾驚艷不已！這些創新不僅豐富了團員們的視野及演奏實力，更將二胡這充滿魅力的樂器推廣至全世界，深獲各界喜愛與好評。本次「温琴永康」音樂會有大家耳熟能詳西洋電影「似曾相識」、「鐵達尼號」，也有充滿異國風情的「夢行人」、「日本組曲」，另有結合太極舞蹈「武當」，令人聽之動容「落雨聲」、「人生的歌」，以及一代歌姬「鄧麗君組曲」和風格迥異「阿倫組曲」，當然也少不了大師的經典之作「查爾達斯變奏曲」，相信這會是一個「温琴」滿滿的週末夜晚。