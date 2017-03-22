瑞絲薇絲朋：兒子名叫田納西 字很難拼中央社 (2017-03-22 07:20)
（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）奧斯卡影后瑞絲薇絲朋今天分享了一張4歲兒子試著拼出名字的照片，並寫道；「當你的名字叫做『田納西』的時候，要學會怎麼拼出來，真的是有點難。」
她的幽默引起網友熱烈迴響，發文兩小時便有5萬餘網友按讚。
41歲的瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）曾以「為你鍾情」（Walk the Line）在2006年勇奪奧斯卡最佳女主角。她的銀幕代表作還包括「金法尤物」（Legally Blonde）系列影片。
這位女星21日在Instagram分享了一張4歲兒子的照片，並以「學前班的困擾」（Preschool Problems）做為關鍵詞。照片中，她的兒子穿著藍色T恤，胸前拿著一張白色畫圖紙，紙上以綠色彩色筆寫著歪歪斜斜的幾個英文字母。
瑞絲薇絲朋在圖片說明中寫道：「當你的名字叫做『田納西』的時候，要學會怎麼拼出來，真的是有點難。」
瑞絲薇絲朋的「媽媽經」引起網友熱烈迴響，發文兩小時便有超過5萬網友按讚，還有網友心有戚戚焉留言回應說：「 這讓我突然想到，我兒子奈森尼爾（Nathaniel）今年9月開始上學的時候，可能也會碰到同樣問題。」
2012年9月出生的田納西•詹姆斯•陶特（Tennessee James Toth），是瑞絲薇絲朋與第二任丈夫陶特（Jim Toth）2011年結婚之後所生。她與第一任男星老公雷恩菲利普（Ryan Phillippe）也育有一子一女。1060322
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