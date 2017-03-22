（中央社記者顏伶如波特蘭21日專電）流行天后瑪麗亞凱莉（Mariah Carey）今天透過推特影片親自向歌迷宣布，她的經典耶誕歌曲「All I Want For Christmas Is You」將拍成動畫片，今年耶誕期間即將推出。



下週將屆滿47歲的瑪麗亞凱莉，21日以一身紅黑兩色格子圖案連身睡衣造型，出現在僅僅35秒的推特影片中。她所斜躺的白色沙發後面擺著耶誕樹，展現濃厚耶誕氣氛。



這位女星表示，她的經典耶誕單曲「All I Want For Christmas Is You」將拍成動畫影片，今年年底耶誕期間就會推出。



她在推特寫道：「我的歌曲要拍成電影了！你們是第一個聽到這個令人雀躍好消息的人！」



「好萊塢報導」（Hollywood Reporter）指出，「All I Want For Christmas Is You」電影版將由環球影業（Universal）籌拍，故事主軸描述一個名叫「瑪麗亞」的小女孩，努力嘗試說服父母，幫她買一隻小狗做為耶誕禮物。



瑪麗亞凱莉在1994年推出的單曲「All I Want ForChristmas Is You」，到現在每逢耶誕期間，在美國電視台、廣播電台都仍頻頻播放。1060322