(中央社記者顏伶如波特蘭21日專電)流行天后瑪麗亞凱莉(Mariah Carey)今天透過推特影片親自向歌迷宣布,她的經典耶誕歌曲「All I Want For Christmas Is You」將拍成動畫片,今年耶誕期間即將推出。



下週將屆滿47歲的瑪麗亞凱莉,21日以一身紅黑兩色格子圖案連身睡衣造型,出現在僅僅35秒的推特影片中。她所斜躺的白色沙發後面擺著耶誕樹,展現濃厚耶誕氣氛。



這位女星表示,她的經典耶誕單曲「All I Want For Christmas Is You」將拍成動畫影片,今年年底耶誕期間就會推出。



她在推特寫道:「我的歌曲要拍成電影了!你們是第一個聽到這個令人雀躍好消息的人!」



「好萊塢報導」(Hollywood Reporter)指出,「All I Want For Christmas Is You」電影版將由環球影業(Universal)籌拍,故事主軸描述一個名叫「瑪麗亞」的小女孩,努力嘗試說服父母,幫她買一隻小狗做為耶誕禮物。



瑪麗亞凱莉在1994年推出的單曲「All I Want ForChristmas Is You」,到現在每逢耶誕期間,在美國電視台、廣播電台都仍頻頻播放。1060322