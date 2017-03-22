極至舞團3/26「大風吹」與風共舞 顛覆遊戲規則大成報 (2017-03-22 00:58)
每一段落都各異其趣，不管是高難度的現代舞，或是跳tone的幽默劇情，藝術總監石吉智挑戰不同風格編創，絕對顛覆您對「大風吹」的想像。
「換位遊戲：大風吹」讓風力視覺化，讓舞台沒有界線，讓觀眾不可預料的雀躍驚喜！有壯觀搖擺「氣球田」裝置藝術，讓舞者大玩舞台空間創意；舞者在化妝室的吹風機，也能玩出幽默劇情；公園打掃的吹葉機，變成吹散情侶的搗蛋工具；法國香頌歌聲伴著微風，吹著飄逸時尚的仕女，在舞台創意走秀；瑪麗蓮夢露的經典風吹裙襬動作，也被創意搬上舞台。
「大風吹」吹什麼?吹出陌生男女的風中奇緣，吹出幽默有趣的故事，吹出時尚視覺新風潮；「極至體能舞蹈團」把看不見的「風」，變成看得到、聽得見、看得懂的新氣象。
觀眾不只安靜看表演，還必須參與編舞者設計「大風吹，吹什麼?」的有趣互動；不同於國內純肢體現代舞團，最大膽有趣的編創風格、最適合全家大小一起來感受的「換位遊戲：大風吹」！歡迎民眾閤府光臨，一起感受這齣創新又有趣的現代舞劇。
創立於1997年8月「極至體能舞蹈團」，為臺中第一支專業現代舞蹈團，也是目前臺灣中部最具代表性的現代舞團之一；「極至舞團」官方英文名正式更改為MAD Theater，取意「現代藝術舞蹈劇場」與「瘋狂熱愛表演藝術的份子所組成的劇場」；《表演藝術雜誌》曾以「被期待的未來」為標題專文報導，創辦人亦是藝術總監石吉智，是國內第一位由美術專科學校畢業後，再踏入舞蹈創作領域編舞者，被《表演藝術雜誌》譽為「以肢體作畫的編舞者」；創團至今每年皆推出新舞作，巡迴全球及全國各縣市，包括「小綠人」、「小心輕放」、「三種精力」「終世祭」、「淨土」、「沙漏」、「方陣」、「狂想巴哈」、「感應」、「站樁」、「峽旅」、「草山行」、「真人」、「櫥窗」、「寵物」、「新掌中芭蕾」、「狂野台」、「衣起裝傻」、「背包客」等風格迥異作品。
演出時間：3/26(日)晚上7:30
演出地點：金門縣文化局演藝廳(自由入場)
關鍵字：
上一則：名人舉牌出列 齊喊支持婚平修民法
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
PRADA 相機．Prada 蝴蝶結 長夾．PRADA DOUBLE．PRADA Candy 80ml．PRADA Saffiano 咖啡色．prada 小熊．PRADA SAFFIANO LUX．Prada 手機 KE850．PRADA 電視．PRADA 短夾．PRADA 零錢包．PRADA 太陽眼鏡．PRADA 旅充．Prada 香水．PRADA 長夾 斜背．Prada 桃紅 長夾．PRADA 鎖頭．PRADA 皮鞋．PRADA 尼龍 斜背包．prada 5ml 香水．PRADA 筆袋．PRADA 尼龍 托特包．Prada Candy 50ml．PRADA 長夾 蝴蝶結．PRADA TESSUTO 斜揹包．PRADA 長夾 三角．PRADA 格紋．PRADA 側背包．LG prada．Prada Saffiano 黑色
- 【Rebecca Bonbon】巴黎遊記。金鍊小後背包(暗紅色)
- OLIVIA 《北歐簡約風格 灰》加大雙人床包鋪棉冬夏兩用被套
- 【綠活居】尚比亞 時尚白3尺法式三抽衣櫃(單吊桿＋三抽屜
- 【ICHE 衣哲】立體寶石印花羊毛長袖造型藍上衣
- Ogival 羅馬典雅真鑽機械腕錶-珍珠貝x白 361ADD-1MS皮
- SMS Audio 星際大戰收藏家系列 Boba Fett 賞金獵人 耳罩式
- TAMRON SP AF 10-24mm F3.5-4.5 Di II LD Aspherical [IF]
- SHEEN 羅馬之愛施華洛世奇晶鑽腕錶(SHE-4034BSG-7A)-白x玫
- 8BUFFALO NAS 1bay 4TB 雲端硬碟 (LS410D0401)
- 【NIKE 男女 耐吉】SOCK DART SE 休閒鞋(橙 灰 911404800)
收入微薄不夠用 混血女星雷瑟琳解約官司勝訴【NOWnews今日新聞】
渡邊直美開條件徵友 不要「愛胖妹的男人」【NOWnews今日新聞】
李麗華享壽93歲 從影40年拍百部片【中央社】
龍千玉鞠躬道謝 兒子穩定復健中【中央社】
場邊親暱「捏捏樂」 阿嬌爆祕戀富二代秦奮【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》