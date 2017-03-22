【大成報記者陳金/金門報導】「大風吹，吹什麼？」3月26日晚上19時30分將由臺中市傑出演藝團隊「極至體能舞蹈團」，在金門縣文化局演藝廳帶來全新作品「換位遊戲：大風吹」，以無法捉摸的「風」為主題，是一部「視覺裝置+舞蹈+戲劇」的有趣段落式作品。每一段落都各異其趣，不管是高難度的現代舞，或是跳tone的幽默劇情，藝術總監石吉智挑戰不同風格編創，絕對顛覆您對「大風吹」的想像。「換位遊戲：大風吹」讓風力視覺化，讓舞台沒有界線，讓觀眾不可預料的雀躍驚喜！有壯觀搖擺「氣球田」裝置藝術，讓舞者大玩舞台空間創意；舞者在化妝室的吹風機，也能玩出幽默劇情；公園打掃的吹葉機，變成吹散情侶的搗蛋工具；法國香頌歌聲伴著微風，吹著飄逸時尚的仕女，在舞台創意走秀；瑪麗蓮夢露的經典風吹裙襬動作，也被創意搬上舞台。「大風吹」吹什麼?吹出陌生男女的風中奇緣，吹出幽默有趣的故事，吹出時尚視覺新風潮；「極至體能舞蹈團」把看不見的「風」，變成看得到、聽得見、看得懂的新氣象。觀眾不只安靜看表演，還必須參與編舞者設計「大風吹，吹什麼?」的有趣互動；不同於國內純肢體現代舞團，最大膽有趣的編創風格、最適合全家大小一起來感受的「換位遊戲：大風吹」！歡迎民眾閤府光臨，一起感受這齣創新又有趣的現代舞劇。創立於1997年8月「極至體能舞蹈團」，為臺中第一支專業現代舞蹈團，也是目前臺灣中部最具代表性的現代舞團之一；「極至舞團」官方英文名正式更改為MAD Theater，取意「現代藝術舞蹈劇場」與「瘋狂熱愛表演藝術的份子所組成的劇場」；《表演藝術雜誌》曾以「被期待的未來」為標題專文報導，創辦人亦是藝術總監石吉智，是國內第一位由美術專科學校畢業後，再踏入舞蹈創作領域編舞者，被《表演藝術雜誌》譽為「以肢體作畫的編舞者」；創團至今每年皆推出新舞作，巡迴全球及全國各縣市，包括「小綠人」、「小心輕放」、「三種精力」「終世祭」、「淨土」、「沙漏」、「方陣」、「狂想巴哈」、「感應」、「站樁」、「峽旅」、「草山行」、「真人」、「櫥窗」、「寵物」、「新掌中芭蕾」、「狂野台」、「衣起裝傻」、「背包客」等風格迥異作品。演出時間：3/26(日)晚上7:30演出地點：金門縣文化局演藝廳(自由入場)