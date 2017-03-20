五月天高雄「面試」完美落幕 彩蛋不斷驚喜連連NOWnews今日新聞 (2017-03-22 00:00)
五月天4場高雄演唱會「面試」落幕，連日來彩蛋不斷，像是串場影片中邀請到金馬影帝黃渤、梁家輝以及林美秀，另外高雄市長「花媽」陳菊也現身舞台，還有演唱會嘉賓蕭敬騰，來到最終場更是宣布舉辦不售票演唱會！
在這4天的演出中，五月天不斷提到20年前，1997年3月29日，五月天正式成軍，在「7號公園」大安森林公園的音樂台，第一次登台演出。原以為是感性發言竟預留伏筆，在高雄最終場驚喜宣布3／29回到當年同一時間、地點舉辦不售票演唱會，屆時想必擠爆大安森林公園！
另外，請來神祕嘉賓蕭敬騰，也讓粉絲興奮地說：「買對場次了！」在五月天與蕭敬騰飆唱〈凡人歌〉後，相信音樂隨即在臉書發布〈凡人歌〉MV，MV背景模擬演唱會舞台現場，分鏡隨著音樂拍點切換，讓未到場的粉絲也能感受到兩大男神的魅力，雖是舊歌改編翻唱，但短短15小時臉書觀看人數突破100萬人次，網友直呼：「連看MV都好過癮！」
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