▲《這些年那些事》沈建宏、劉宇珊。（圖／中天，2017.03.21）

沈建宏、劉宇珊（宇珊）、金凱德在《這些年那些事》導演沈曉海帶領下，走入校園，分享拍攝趣事。劇中沈建宏使出很多撩妹招數狂追，但宇珊對他的「花式求愛」不為所動，現實中桃花滿滿的她，自爆曾經有過「全班男生幾乎都喜歡她」的威猛經歷，但這群愛慕者在群鬥求愛之後，結果神展開，讓她整個超傻眼。

宇珊現實中桃花旺到炸，她自爆最高紀錄是國小五、六年級時，全班男生幾乎都喜歡她，幾個好朋友為了她鬧不和，「但最後他們覺得兄弟之間幹嘛為了一個女生吵架？所以沒有半個人來追我，超傻眼。」而後大學參加社團活動騎機車夜遊，兩個學長為她爭風吃醋，其中一人抽到載她，另一個竟然也跟著騎在旁邊緊迫盯人，讓她印象深刻。

▲《這些年那些事》導演沈曉海（左起）帶領金凱德、宇珊、沈建宏走入校園。（圖／中天，2017.03.21）

劇中沈建宏也常常騎「偉士牌」打檔車接送宇珊，被問到私底下有沒有像是「故意剎車」製造肢體接觸的類似經驗？他不好意思地說：「我跳過騎摩托車把妹的階段，直接開車。」宇珊吐槽：「 戲裡如果有類似情況，是因為他技術太差，才會一直剎車啦！」

活動上沈建宏重現劇中告白情境，演出一個箭步接住宇珊的浪漫戲碼，兩人在後台練了半天，不料導演戲癮大發，「橫刀奪愛」親自上陣示範，沈建宏笑說：「導演做得比較好，我怕把宇珊給摔了，我比較適合演被推倒的那個！」

▲沈建宏（左）重現告白宇珊的浪漫場景。（圖／中天，2017.03.21）

▲宇珊（右起）被戲癮大發的導演沈曉海「橫刀奪愛」，沈建宏趴地笑稱自己比較適合「被推倒」。（圖／中天，2017.03.21）